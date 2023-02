Hoffenheims Sportchef Rosen: «Riesengroße Herausforderung»

Zuzenhausen (dpa) - Sportchef Alexander Rosen sieht die schwierige Situation bei der abstiegsbedrohten TSG 1899 Hoffenheim optimistisch. «Die Jungs haben sich auf den Weg gemacht: Wir haben mehr Spieler, die in Form kommen, Spieler kommen von Verletzungen zurück. Sie versuchen es», sagte der 43-Jährige in einem SWR-Interview. «Es fehlt noch etwas, aber es ist immer so, dass das Resultat der Leistung folgt und nicht andersherum.»

Die Kraichgauer sind in der Fußball-Bundesliga nach dem 0:1 gegen Borussia Dortmund, dem zwölften sieglosen Spiel in Serie, auf den Relegationsplatz abgerutscht. «Das ist definitiv eine riesengroße Herausforderung, eine sehr anspruchsvolle Phase. Wir haben im Oktober das letzte Spiel gewonnen, das zehrt einfach», räumte Rosen ein. «Auf der anderen Seite: Wenn man das Spiel gegen Borussia Dortmund sieht, hat man das Gefühl, dass auch der Letzte verstanden hat, in welcher Situation wir sind.»

Unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo hat Hoffenheim alle drei bisherigen Spiele verloren. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt sein Team beim FSV Mainz 05 an. «Es ist Zusammenhalt und es ist Glaube da. Es ist ganz wichtig, dass die Situation anerkannt und akzeptiert wird. Das ist die Basis, dass man da wieder herauskommt», betonte Rosen.