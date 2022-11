Hohe Kunst des Einradfahrens: Nicht wackeln, aber im Takt bleiben

Ein bisschen stolz dürfen die Einradwiesel des TSV Miedelsbach schon sein. Zum zweiten Mal nach 2019 haben sie die deutschen Meisterschaften im Einrad-Freestyle ausgerichtet. Drei Tage lang ging’s hoch her in der Schorndorfer Karl-Wahl-Halle, 266 Sportlerinnen und Sportler aus 28 Vereinen quer durch die Republik waren am Start. Zumindest ein bisschen rückte die Randsportart in den Fokus – immerhin waren gleich zwei Fernsehteams vor Ort. Und ein ziemlich cooler Weltmeister.

Für Grobmotoriker grenzt das, was die jungen Sportlerinnen und Sportler auf und mit ihrem wackligen Einrad anstellen, fast schon an Zauberei. Es ist nur zu erahnen, wie viel Trainingsarbeit nötig ist, damit eine Kür steht. Dabei geht’s nicht nur darum, spektakuläre Tricks möglichst fehlerfrei darzubieten. Es braucht auch eine gehörige Position Taktgefühl, schließlich sollen Musik und Vorführung eine Einheit bilden, ineinander verschmelzen.

Großer Trainingsaufwand vor dem Wettkampf

Darüber wachen 24 strenge Augen der zwölfköpfigen Jury, die sich die Aufgaben aufteilt. Fünf bewerten die Technik. Fünf die Performance, die Show, die Ausstrahlung, die Kostüme. Zwei Juroren notieren die Abstiege bei den Küren, die – je nach Kategorie – zwischen drei und fünf Minuten dauern. Die Technik und die Präsentation zählen dabei gleich viel. „Bei den Paarküren kommt es auch noch auf die Synchronität an“, sagt Desiree Bischoff, Abteilungsleiterin Einrad beim TSV Miedelsbach. Unter anderem. Am Meisterschaftswochenende ist sie im Grunde für fast alles zuständig. Beispielsweise auch für den ultimativen Make-up-Tipp kurz vor der Kür. Hier ein bisschen mehr, dort weniger. Und einen Hauch mehr Rouge vielleicht. Ständig beschäftigt ist Desiree Bischoff mit dem Daumendrücken während der Küren – allen voran, wenn ihre „Wiesel“ an der Reihe sind. Schließlich weiß sie, wie groß der Trainingsaufwand ist. „Vor einem Wettkampf viermal die Woche“, sagt sie. Hin und wieder werde auch eine Zusatzeinheit zu Hause eingebaut. „Wenn die Eltern mitmachen, wird auch mal im Wohnzimmer Platz gemacht“, sagt sie und lacht.

Nur ein halbes Jahr Zeit zur Vorbereitung auf die DM

Einige Einradwiesler haben Aussichten, das Finale der besten sechs am Sonntag zu erreichen – manche mit Chancen auf eine Medaille. Darunter ist – natürlich – Florian Brecht, Weltmeister in X-Style und Vizeweltmeister in der Klasse Junior Expert Freestyle. Souverän ist sein Auftritt in der Paarkür zusammen mit seiner Vereinskollegin Carla Ellwanger.

Passend im karierten Holzfällerhemd und Jeans präsentieren die beiden, begleitet von entsprechendem Applaus, die Kür „Im Sägewerk Bad Segeberg“.

„Ein Abstieg, das ist okay für uns“, sagt Florian Brecht nach der Kür. „Alles in allem war’s okay.“ Geschenkt indes wird dem Weltmeister nichts. „Die anderen sind auch sehr gut“, sagt er und feuert fair die Konkurrenz an. „Ich bin gespannt, wie’s ausgeht.“ Mit der Paarkür reicht es am Sonntag beim Finale nicht aufs Treppchen, im Einzel Junior Expert indes ist er nicht zu schlagen und holt sich den Titel.

Das ist auch Tamara Bischoff, Tochter von Desiree Bischoff. Natürlich ist auch sie leidenschaftliche und erfolgreiche Einradfahrerin – und noch viel mehr: Einrad-Freestyle-Beauftragte des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), Landeskader-Trainerin sowie Trainerin aller Wettkampfgruppen des TSV Miedelsbach. Derzeit indes ist sie, sportlich gesehen, außer Betrieb. Vor sechs Wochen hat sie sich einen Bänderriss zugezogen und kann bei den Meisterschaften nicht starten. Dadurch kann sich die 25-Jährige noch ausgiebiger um die Organisation der deutschen Meisterschaften kümmern – den zweiten nach 2019. „Es ist toll, dass wir die wieder ausrichten dürfen“, sagt sie. Durch Corona hätten viele Vereine gelitten, Organisationsteams seien geschrumpft. „Für dieses Jahr gab’s wenige Vereine, die es sich überhaupt vorstellen konnten, die Meisterschaften auszurichten.“ Die Zeit sei knapp gewesen. „Beim ersten Mal hatten wir eineinhalb Jahre Vorbereitungszeit, jetzt haben wir es in einem halben Jahr ge-stemmt.“ Zwölf Leute gehören zum Orgateam der Einradwiesel.

Immer im Einsatz: Tamara Bischoff

Tamara Bischoff kümmert sich auch um die eigenen 25 Wettkampffahrerinnen und -fahrer des TSV Miedelsbach, die zwischen zehn und etwa 25 Jahren alt sind. Tamara Bischoff steckt mitten im Lehramtsreferendariat, ihr eigenes Training hat sie aufgrund der vielen anderen Aufgaben rund um den Sport mehr und mehr reduziert. Zehn bis 15 Stunden in der Woche, schätzt sie, kommen zusammen. „Vor solchen Wettkämpfen sind 20 bis 30 Stunden. Ich mach’s aber gerne, weil die Arbeit wertgeschätzt wird.“ Auch wenn Einrad natürlich eine Randsportart sei, habe sie das Gefühl, dass das Medieninteresse größer werde. „Ich denke, wir sind in der Region angekommen und werden auch von der Stadt Schorndorf sehr gut unterstützt.“

Keine Sorgen machen müssen sich die Miedelsbacher Einradwiesel um den Nachwuchs. Auch die Corona-Pause hat ihnen – anders als in vielen anderen Vereinen – wohl nicht nachhaltig geschadet. „Wir haben großen Zulauf, aktuell wird das Trainerteam erweitert“, sagt Tamara Bischoff. „Es ist einfach schön, dass wir die Jugend begeistern können.“

Der komplexe Sport hat sie vor 18 Jahren in den Bann gezogen. Sie sei nach wie vor Feuer und Flamme. „Jede Kür ist unterschiedlich, es wird nie langweilig. Es gibt keine Grenzen, man kann kreativ sein, sich frei entfalten und dazu noch seine eigene Persönlichkeit einfließen lassen.“

Mehr geht wohl kaum in einer Sportart.

Ergebnisse

Florian Brecht wurde Deutscher Meister im Einzel der Klasse Junior Expert. Vom TSV Miedelsbach schaffte es noch Malte Adam aufs Treppchen, er wurde Dritter in der Klasse Expert. Vierte Plätze erreichten die Großgruppe Junior Expert, die Kleingruppe Junior Expert und Greta Ellwanger/Clara Bühner in der Paarkür Junior Expert.