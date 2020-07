Horst Hrubesch wird Nachwuchsdirektor beim HSV

Hamburg (dpa) - Der ehemalige Torjäger und langjährige DFB-Trainer Horst Hrubesch wird Nachwuchsdirektor beim Hamburger SV, teilte der Fußball-Zweitligist mit.

Der 69 Jahre alte Hrubesch soll als Verantwortlicher des Nachwuchsleistungszentrums «die Prozesse in der Talententwicklung» maßgeblich vorantreiben, hieß es.

Hrubesch arbeitete von 2000 bis 2016 im Nachwuchsbereich des Deutschen Fußball-Bundes in unterschiedlichen Funktionen. 2008 wurde er mit der U 19 und 2009 mit der U 21 Europameister. 2016 gewann Hrubesch mit der Olympiaauswahl in Rio de Janeiro die Silbermedaille. Von 1978 bis 1983 erzielte er für den HSV in 159 Spielen 96 Tore. Zuletzt betreute er von März bis November 2018 als Interimscoach die deutsche Frauen-Nationalmannschaft.

«Ich habe in den Gesprächen den Eindruck gewonnen, dass der HSV jetzt den richtigen Weg eingeschlagen hat. Es geht im Fußball nicht um kluges Reden, es geht um harte Arbeit, um Fleiß, Geduld und Überzeugung. Nur damit kann man weiterkommen», wurde Hrubesch in der Vereinsmitteilung zitiert. «Hier muss wieder mehr über Fußball gesprochen und daran gearbeitet werden.»

Der HSV hatte in der vergangenen Saison erneut den Aufstieg in die erste Liga verpasst und sich anschließend von Cheftrainer Dieter Hecking getrennt. Neuer Coach der HSV-Profis ist der frühere Osnabrücker Daniel Thioune.

Die Dauer der Zusammenarbeit mit Hrubesch wurde offengelassen. «Ich stehe so lange zur Verfügung, wie wir in diesem Team mit einer Zielsetzung und Fleiß vorangehen und ich auch Spaß daran habe», sagte Hrubesch. «Nachwuchsarbeit hat immer auch etwas mit Geduld zu tun. Mein Anspruch und meine Erwartung sind lediglich, dass sich alle Beteiligten mit ihren Stärken voll reinhängen. Dann kommen wir garantiert Schritt für Schritt weiter», wurde der neue Direktor Nachwuchs zitiert. HSV-Sportvorstand Jonas Boldt sagte: «Er verfügt über einen enorm wertvollen Erfahrungsschatz, trifft im Umgang mit jungen Fußballern den richtigen Ton und ist zudem ein echter HSVer.»

