Isolation: Crailsheims Basketball-Coach verpasst Saisonstart

Crailsheim (dpa) - Trainer Tuomas Iisalo wird den Saisonstart des Basketball-Bundesligisten Hakro Merlins Crailsheim wegen eines positiven Coronatests in seinem persönlichen Umfeld verpassen. Der 38 Jahre alte Finne habe sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben müssen, teilte der Club am Donnerstag mit. Iisalo sei bereits Anfang der Woche von der Mannschaft und dem Trainerteam isoliert worden. Die Austragung des Auftaktspiels in der Bundesliga am Samstag gegen Chemnitz ist laut Verein nicht in Gefahr.