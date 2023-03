Jürgen Knappenberger gibt Einblicke: Der Fußball und die Kommunikation

Wahrscheinlich hat es Jürgen Knappenberger am Samstag beim Betrachten des Bundesligaspiels Hertha BSC gegen Mainz 05 spätestens nach dem Mainzer Ausgleich vor lauter Anspannung nicht mehr auf dem Sitz gehalten. Aber warum ausgerechnet bei diesem Spiel, wo Knappenberger doch ausgewiesener Bayern-Fan ist? Weil sich er und seine Kollegin Hannah Kluwe, die gemeinsam mit Carsten Meyer als gleichberechtigte Partner die in Schornbach ansässige Medienagentur Spirit Kommunikation betreiben, vorrangig um die mediale Betreuung des Berliner Trainers Sandro Schwarz kümmern, was in der kritischen Situation, in der sich die Hertha erst recht nach dem Unentschieden gegen Mainz befindet, eine durchaus herausfordernde Aufgabe sein kann.

Da hat es der Dritte im Bunde, Carsten Meyer, aktuell etwas leichter. Sein prominentester Kunde ist der Trainer Domenico Tedesco, seit kurzem belgischer Nationaltrainer und auch auf dieser Station wieder begleitet von seinem langjährigen Co-Trainer Andreas Hinkel, dem in Winnenden lebenden ehemaligen VfB-Profi, der ebenfalls zum Kundenstamm der Schornbacher Agentur gehört. Und Carsten Meyer, früher ebenso wie Jürgen Knappenberger Sportredakteur bei den Stuttgarter Nachrichten mit vielen auch direkten Kontakten in die Fußball- und Sportszene, darf in aller Bescheidenheit für sich in Anspruch nehmen, auch einen Anteil an Tedescos neuem Engagement zu haben.

Namen einstreuen

Die Geschichte geht so: Der ehemalige Trainer unter anderem von Schalke 04, Spartak Moskau und RB Leipzig saß beim Zahnarzt und hat beim Surfen im Internet mitbekommen, dass die Belgier nach dem schlechten Abschneiden bei der WM ihren seitherigen Nationaltrainer Martinez entlassen haben. Woraufhin sich Tedesco an seinen Freund und Medienberater Carsten Meyer mit der Bitte gewandt hat, er möge doch mal seinen, Tedescos Namen in Belgien einspeisen. Was Meyer, der Tedesco schon aus dessen Zeit als U17-Trainer beim VfB kennt, über verschiedene Kontakte zu belgischen Journalistenkollegen und dem einen oder anderen Berater getan hat – letztendlich mit Erfolg. Auch das, so Meyer, gehöre halt zum Aufgabenspektrum der Agentur: „Einfach mal jemand ins Rampenlicht zu stellen.“

Sie sind das Bindeglied zwischen Kunden und Medien

Wobei Hannah Kluwe, bezogen auf diesen und andere nicht ganz so prominente Fälle, betont: „Wir sind Medienberater und keine Spieler- oder Trainervermittler. Die Millionen kommen hier nicht an.“ Zumal die Agentur an ihrer Kundschaft auch dann festhält, wenn es mal nichts oder wenig zu verdienen gibt. So wie damals, als Domenico Tedesco entgegen der ausdrücklichen Empfehlung von Carsten Meyer nach Aue gewechselt ist. Was also ist das fußballerische Kerngeschäft einer Medienagentur, die sich darüber hinaus mittlerweile – und angefangen vom ersten Wahlkampf des Schorndorf Ex-Oberbürgermeisters Matthias Klopfer – auch in der Politik und Wirtschaft tummelt und es inzwischen bis zur offiziellen Agentur der SPD-Landtagsfraktion gebracht hat? „Wir fungieren als Bindeglied zwischen unseren Kunden und den Medien und bemühen uns, das Verständnis für die jeweils andere Seite zu wecken“, sagt Jürgen Knappenberger, der in dieser Woche wieder einiges zu tun haben dürfte, weil sich Hertha-Trainer Sandro Schwarz nicht zum ersten Mal mit kritischen Fragen der Hauptstadt-Presse konfrontiert sehen dürfte. Worauf Knappenberger und seine fußballerisch beim VfB und in der Cannstatter Kurve sozialisierte Kollegin Hannah Kluwe aber bestens vorbereitet sind, weil sie morgens immer zuerst eine Presseschau vornehmen und sich informieren, was auf ihren Klienten, in diesem Fall Sandro Schwarz, in Interviews zukommen könnte. Mit einer hohen Trefferquote, was mögliche Fragen angeht. Die liege durchaus bei 90 bis 95 Prozent, sagt Jürgen Knappenberger, der mehrmals in der Woche direkten Kontakt nach Berlin hat – einerseits zum Trainer und andererseits auch zum direkten sportlichen Umfeld, weil es ja auch wichtig ist, zu wissen, was hinter den Kulissen so läuft, und auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

Gespräche gehen oft über die reine Medienarbeit hinaus

„Wir machen die mediale Betreuung, die die Vereine nicht leisten können oder wollen“, sagt Knappenberger, dem dabei auch die Klarstellung wichtig ist, dass sich die Agentur nicht als Gegenspieler des Vereins versteht – ganz im Gegenteil. Wobei die Kontakte zu den insgesamt rund 20 (teils ehemaligen) Spielern oder (teils gerade beschäftigungslosen) Trainern – zu denen, die gut im Geschäft sind, gehört auch der Salzburger RB-Trainer Matthias Jaissle – durchaus unterschiedlich intensiv sind. „Wir haben Spieler“ – zum Kundenstamm gehören unter anderem der Wolfsburger Nationalspieler Ridle Baku, der VfB-Abwehrspieler Waldemar Anton und Torwart Ron-Robert Zieler von Hannover 96 sowie die „Rentner“ Kevin Kuranyi, Andreas Beck und Julian Schieber – „mit denen redet man alle drei Wochen einmal und mit anderen dreimal wöchentlich eine halbe Stunde“, sagt Carsten Meyer und betont, dass die Gespräche oft über die reine Medienarbeit hinaus gehen und bis ins Private hineinreichen.

„Wir haben zu den meisten ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und würden mit fast allen abends auch ein Bier trinken gehen“, sagt Meyer, der seit Tedescos Wechsel nach Belgien jeden Tag erst einmal zwölf belgische Internetseiten liest und während Tedescos und Hinkels Zeit in Moskau auch enge Kontakte zum Sportchef der größten russischen Sportzeitung unterhalten hat. Alles läuft, darauf legen die Macher von Spirit Kommunikation Wert, sehr familiär ab, was es auch erklärt, warum die Agentur in einer Einliegerwohnung in Schornbach residieren kann. „Wer Hochglanz erwartet, ist bei uns falsch“, sagt schmunzelnd Knappenberger, der das Renommee der Schornbacher Agentur mit einer extrem hohen Glaubwürdigkeit erklärt: „Wir erzählen auf Nachfragen nicht alles, aber wir belügen niemand.“

„Kommunikation wird total unterschätzt“

Nicht nur bezogen auf den Fußball meint Jürgen Knappenberger: „Kommunikation wird total unterschätzt.“ Aus seiner Sicht und der seiner Kollegen hat die kommunikative Wandlung des Fußballs 2006 mit der Weltmeisterschaft in Deutschland begonnen und ist seither immer weiter fortgeschritten. Als Knappenberger und Meyer noch Sportredakteure waren, da konnten sie sich mit Bundesligaspielern noch abends zum Essen verabreden. Heute laufen fast alle Kontakte über die Vereine, was Knappenberger auch daran festmacht, dass seiner Einschätzung nach 40 Prozent der Spieler zugeschriebenen Interviews von der Presseabteilung des jeweiligen Vereins oder von Agenturen geschrieben werden – „im besten Fall nach Rücksprache mit dem Spieler“.

Andererseits, gibt Carsten Meyer zu bedenken, wird auch von den Spielern manchmal schier Unmögliches erwartet: Einerseits sollen sie bei ihren Statements authentisch wirken und nicht nur in Floskeln reden, anderes sollen sie sich in Interviews nicht zu kritisch äußern und sich schon gar nicht durch Fragen provozieren lassen. „Es gibt gewisse Leitplanken, aber innerhalb dieser sollen sie sich frei entfalten“, beschreibt Carsten Meyer, in welche Richtung er und seine beiden Kollegen ihre Kunden beraten und schulen. Dazu gehört aus Sicht von Hannah Kluwe zunächst einmal, „ihnen die Angst zu nehmen“, und, ergänzt Meyer, niemand namentlich zu kritisieren, sondern idealerweise in der Wir-Form zu reden und sich immer auch selber einzubeziehen. Einer, der das auch ohne Agentur überragend macht, ist für Jürgen Knappenberger Nationalspieler Thomas Müller, „ein Naturtalent“. Und bis zu einer gewissen Grenze gelte das auch für Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Andere brauchen Hilfe oder haben sie gebraucht, wie die beiden VfB-Spieler Kuranyi, über den im Übrigen der Kontakt zu Sandro Schwarz zustande gekommen ist, und Andreas Beck, wobei Letzterer im Lauf der Jahre gelernt habe, in Interviews „komplett druckreif“ zu sprechen.

Die Liebe zum Fußball ist noch da, die zu einem einzigen Verein ging verloren

Am Beispiel Kuranyi wiederum zeigt sich, wie breit das Spektrum Kommunikationsberatung bei Fußballern reicht. Gelte es doch, so Jürgen Knappenberger, immer wieder an den 52-fachen ehemaligen Nationalspieler gerichtete Anfragen nach Auftritten in irgendwelchen Serien im Trash-Fernsehen abzuwehren. Obwohl ihre Tätigkeit den Agentur-Chefs und ihren Mitarbeitern, die sich live oder vor dem Fernseher kein Spiel ihrer Kunden entgehen lassen, viele schöne und teils unvergessliche Momente beschert – so freut sich Carsten Meyer schon auf die ersten Länderspiele von Domenico Tedesco in Schweden und Deutschland noch in diesem Monat –, führt der Blick hinter die Kulissen des Fußball-Geschäfts auch zu einer gewissen Desillusionierung. Zwar sprechen Hannah Kluwe, Carsten Meyer und Jürgen Knappenberger bei den Vereinen, in denen ihre Trainer und Spieler aktiv sind, bei Siegen oder Niederlagen immer in der „Wir-Form“, räumen aber gleichzeitig ein, dass die kindliche Begeisterung und die unverbrüchliche Treue zu einem Verein verloren gegangen sind. „Die Liebe zum Fußball ist noch da, aber nicht mehr die zu einem einzigen Verein“, beschreibt Carsten Meyer diesen Gemütszustand.