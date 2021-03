Jogi Löw hört nach der EM im Sommer auf: Wer sollte der neue Bundestrainer werden?

Joachim Löw gibt sein Amt als Bundestrainer nach der EM im Sommer auf. Der 61-Jährige werde seinen ursprünglich bis zur WM 2022 laufenden Vertrag unmittelbar mit Abschluss des Turniers auf eigenen Wunsch beenden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag (09.03.) mit.

"Dass er uns frühzeitig über seine Entscheidung informiert hat, ist hoch anständig. Er lässt uns als DFB somit die nötige Zeit, mit Ruhe und Augenmaß seinen Nachfolger zu benennen", sagte DFB-Präsident Fritz Keller. Als möglicher Nachfolger wird bereits Jürgen Klopp (53) gehandelt, der mit dem FC Liverpool in der Premier League in einer sportlichen Krise steckt. Der frühere BVB-Trainer hatte zuletzt immer auf seinen bis 2024 laufenden Vertrag in Liverpool verwiesen.

Auch der Name des früheren Leipziger Trainers Ralf Rangnick (62) wurde schon genannt. Eine interne, aber derzeit eher unwahrscheinliche Lösung, wäre die Beförderung von Löws derzeitigem Co-Trainer Marcus Sorg (55). Auch beim DFB bereits angestellt ist U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz (58), der mit den DFB-Junioren zunächst noch bei der Nachwuchs-EM im Einsatz ist.

Wer wäre Ihr ganz persönlicher Favorit? Machen Sie mit bei unserem Voting!

