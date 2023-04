Kader-News bei TVB II und SV Hohenacker-Neustadt: Sdunek geht, Walter kommt

Der Torhüter Daniel Sdunek wird am Ende der Saison seine aktive Spielerkarriere beim TV Bittenfeld II beenden. Der 43-Jährige wird aber, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt, in anderen Funktionen erhalten bleiben. Sdunek spielte von 2009 bis 2015 in der ersten Mannschaft des TVB und spielt seit 2017 beim TVB II. In beiden Mannschaften hatte er maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg. So ist Sdunek einer der Aufstiegshelden, die den Sprung in die erste Bundesliga meisterten, und ebenso mitverantwortlich, dass der TVB II in der Saison 2017/2018 den Aufstieg in die Baden-Württemberg- Oberliga schaffte.

Sdunek geht nach rund zwölf Jahren beim TVB

Nach rund zwölf Jahren im Tor des TVB möchte sich Daniel Sdunek nun neuen Herausforderungen stellen. Seit 2019 ist er als zertifizierter DHB-Torhütertrainer für die Torhüter der Jugendmannschaften verantwortlich und seit Januar 2023 zudem Torwarttrainer der Bundesliga-Mannschaft. Darüber hinaus ist er seit rund einem Jahr im Vorstand des Hauptvereins des TV Bittenfeld.

„Besonders in dieser Saison hat das Handballspielen noch viel Spaß gemacht, da wir eine junge und supertalentierte Mannschaft haben“, wird Daniel Sdunek in der Pressemitteilung zitiert. Auch wenn er nicht mehr viel gespielt habe, sei es schön gewesen, die Entwicklung der einzelnen Spieler mitzuerleben – wobei die Entwicklung noch nicht zu Ende sei. „Nun ist es aber an der Zeit, die Schuhe an den Nagel zu hängen und mich neuen Aufgaben im Verein zu widmen."

Neuzugang bei der SV Hohenacker-Neustadt

Die Oberliga-Handballerinnen der SV Hohenacker-Neustadt vermelden einen weiteren Neuzugang: Melanie Walter (Jahrgang 2003) wurde in der Jugend des SV Salamander Kornwestheim ausgebildet. Laut einer Pressemitteilung des Vereins ist sie variabel einsetzbar von Linksaußen bis Rückraum rechts. Als große Stärke gelte ihr Eins-gegen-eins-Spiel. Aktuell arbeitet Walter als Au-pair in den USA und wird im August zum Team stoßen. Mit der A-Jugend der SG BBM Bietigheim belegte sie den vierten Platz bei der deutschen Meisterschaft, in der Saison 2012/2022 spielte sie für den TV Möglingen in der dritten Liga. Melanie Walter wurde in der Jugend mit dem Handballverband Württemberg Süddeutscher Meister und war DHB-Auswahlspielerin.