Karlsruher Abwehrspieler Bormuth wechselt zum SC Paderborn

Paderborn (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Innenverteidiger Robin Bormuth zur nächsten Saison verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt vom Karlsruher SC zu den Ostwestfalen und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Bormuths Vertrag beim KSC läuft in diesem Sommer aus.

Der Defensivspieler hat für Fortuna Düsseldorf und Karlsruhe 76 Zweitligaspiele absolviert und kam für die Rheinländer zudem in 13 Bundesligaspielen zum Einsatz. «Er ist als robuster Verteidiger mit einem sehr guten Kopfballspiel bekannt, so dass er ein wichtiger Faktor in unserem Kader für die nächste Saison werden kann», sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth in einer Vereinsmitteilung vom Dienstag.