Karriereende mit 21: Alberg verlässt DEL-Club Schwenningen

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Manuel Alberg verlässt die Schwenninger Wild Wings und beendet seine Eishockey-Karriere. Der 21-Jährige sehe seine berufliche Perspektive künftig nicht mehr im Sport, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mit. Der ehemalige Jugendnationalspieler lief für Schwenningen 69 Mal in der DEL auf. «Manuel Alberg ist in Person seines Spielerberaters mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Mit diesem Szenario haben wir absolut nicht rechnen können», sagte Sportdirektor Christof Kreutzer. «Jetzt müssen wir seine Entscheidung so hinnehmen und Lösungen finden.»