Keine Nachwuchssorgen beim Motorsportclub Wieslauftal

Während der Corona-Pandemie hatten viele Vereine und Sportarten um ihre Mitglieder kämpfen müssen – vor allem um den Nachwuchs. Der Motorsportclub Wieslauftal hat die Krise sehr gut gemeistert. „Wir haben aktuell eine richtig starke Jugendgruppe“, sagt der MSC-Vorsitzende Axel Siegle. Quantitativ wie qualitativ.

Es ist nicht so, dass Corona an den Rudersberger Motocrossern spurlos vorbeigegangen ist. Es sei auch beim MSC ein großes Thema gewesen, sagt Siegle. „Wir haben aber in erster Linie darunter gelitten, dass Veranstaltungen ins Wasser fielen oder unter Auflagen stattfinden mussten.“ Als Outdoor-Sportart sei das Training aber kaum betroffen gewesen. „Wir konnten unseren Betrieb mehr oder weniger aufrechterhalten.“ Im Lockdown natürlich nicht. „Alles in allem sind wir mit einem blauen Auge davongekommen.“

MSC Wieslauftal gut vertreten im Bawü-Cup

Axel Siegle hat vielmehr den Eindruck, dass aus der Corona-Zeit der eine oder andere Fahrer hinzugewonnen wurde. „Manche haben sich vielleicht darauf besonnen, was noch machbar ist.“ Jedenfalls habe der MSC jetzt eine „richtig starke“ Jugendgruppe. Erstens leistungsmäßig: Bei der Sportlerehrung des ADAC in Böblingen war der MSC Wieslauftal im Baden-Württemberg-Cup in allen Klassen – exklusive der 65 ccm – mit Top-5-Platzierungen vertreten.

50 Fahrer groß ist die Jugendgruppe inzwischen. Alle trainierten auf dem MSC-Gelände, etwa die Hälfte fahre Rennen. „Und es sind fast alles richtig gute Fahrer, darauf sind wir schon stolz.“

Collin Wohnhas (17), er war 2019 Deutscher Meister auf der 85-ccm-Maschine, zeige „super Leistungen“. Gut dabei seien auch die Stradinger-Brüder Marco Louis und Leon aus Winterbach. Und natürlich die Youngster Fritz Siegle (8) und Sam Petreski (9/). Die beiden belegten im Baden-Württemberg-Cup die Plätze fünf und zwei.

Stabile Zahlen in der Jugend des MSC Wieslauftal

2019 hatte der MSC ein kleines Loch. In der 50-ccm-Klasse waren lediglich sieben Fahrer eingeschrieben. Im vergangenen Jahr wuchs die Zahl auf stattliche 23, so viele werden in etwa auch in der kommenden Saison an den Start gehen. Und das, obgleich einige in die 65-ccm-Klasse aufgestiegen sind.

Alle seien motiviert. Kürzlich fuhr ein Team mit sieben Jugendlichen in die Bayernhalle zum Trainieren. „Da mussten wir gar nicht erst etwas organisieren.“ Der MSC engagiert sich seit langem in der Nachwuchsarbeit. Fest zum Programm zählen der Maitreff in Rudersberg, wo der MSC mit einem Stand vertreten ist und wo die Kinder das Motorradfahren testen können. Außerdem präsentiert sich der Verein jedes Jahr beim Kinderferienprogramm der Gemeinde. „Das ist innerhalb von ein paar Tagen ausgebucht, wir müssen die Teilnehmerzahl sogar begrenzen.“ Auch der ADAC bemühe sich seit ein paar Jahren verstärkt um den Nachwuchs, so Siegle. So ist die MX-Akademie ins Leben gerufen worden in Kooperation mit KTM. Mittlerweile werden zwölf Elektromotorräder bereitgestellt. Die Stützpunkte können die Maschinen für Aktionen aus München ausleihen.

Insgesamt sieht Axel Siegle den MSC Wieslauftal in der Jugend gut aufgestellt. An der Zahl der Starter in der 65-ccm-Klasse könne abgelesen werden, welche Vereine sich nachhaltig in der Jugendarbeit engagierten. In dieser Klasse werden deutsche Meisterschaften und Europameisterschaften ausgetragen. „In der 50-ccm-Klasse gibt’s leider keine DM mehr“, so Siegle. „In der Vergangenheit wurden schlechte Erfahrungen gemacht mit übermotivierten Papas, welche die Kinder zu sehr gepusht haben.“