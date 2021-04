Kerber macht Achtelfinal-Einzug in Stuttgart perfekt

Stuttgart (dpa) - Angelique Kerber hat ihre Pflichtaufgabe zum Auftakt des Tennis-Turniers in Stuttgart ungefährdet erledigt.

Mit 6:2, 6:2 gewann die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin am Mittwoch gegen die klare Außenseiterin Jekaterine Gorgodse aus Georgien und machte damit den Einzug ins Achtelfinale perfekt.

Gegen die deutlich unterlegene Nummer 215 der Welt reichte der besten deutschen Tennisspielerin eine solide Leistung, um nach 72 Minuten ihr erstes Sandplatz-Match der Saison für sich zu entscheiden. Die ersten beiden Spielgewinne überließ die 33-jährige Kielerin ihrer vier Jahre jüngeren Gegnerin erst nach einem zwischenzeitlichen 5:0.

«Beide Sätze waren wirklich schwierig. Sie hat bis zum letzten Punkt gekämpft. Ich habe bloß versucht, konzentriert zu bleiben», sagte Kerber anschließend noch auf dem Platz: «Für mich ist es großartig, wieder zurück in Stuttgart zu sein. Natürlich ist es ein bisschen traurig, dass keine Fans da sind.»

Im Achtelfinale am Donnerstag steht Kerber nun gegen die Ukrainerin Jelina Switolina vor einer deutlich schwierigeren Aufgabe. Gegen die Weltranglisten-Fünfte hat Kerber die vergangenen sechs Duelle verloren und zuletzt 2016 in Montreal gewonnen. Für die an Position vier gesetzte Ukrainerin wird es nach einem Freilos in der ersten Runde die erste Partie bei der auch in diesem Jahr hochklassig besetzten Stuttgart-Auflage.

Am Dienstag waren bereits Laura Siegemund und Anna-Lena Friedsam ins Achtelfinale eingezogen. Am Mittwoch schied Tamara Korpatsch trotz einer beachtlichen Leistung mit 5:7, 6:3, 3:6 gegen die tschechische Weltranglisten-Neunte Karolina Pliskova als fünfte deutsche Teilnehmerin aus.

