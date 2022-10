Kickers siegen im Oberliga-Kracher bei der SG Sonnenof Großaspach

Nicht lange dauert’s da schallt’s „Auswärtssieg“ aus dem Fanblock der Stuttgarter Kickers. Gerade einmal fünf Minuten zeigt die Uhr, oder zeigt es an diesem Abend in der Wir-Machen-Druck-Arena in Großaspach nicht (kaputt), als Kevin Dicklhuber die Gäste in Führung schießt.

Beeindruckt von der frühen Führung zeigt sich die Elf von Trainer Evangelos Sbonias. Es ist das Topspiel der Oberliga Baden-Württemberg, der Erste zu Gast beim Zweiten. Der Regionalliga-Absteiger gegen den Verein, der seit Jahren knapp am Wiederaufstieg scheitert. Eine Partie, in der die SG punktgleich aufholen, aber den Spitzenreiter längst nicht überholen könnte, scheitert’s am Torverhältnis. Hätte, wäre, könnte: Der Fernschuss von Dicklhuber lässt nicht nur die Abwehr, sondern auch Torhüter Reule alt aussehen. Erst in der zwölften Minute kommt die SG zum ersten Torschuss. Dominik Salz bekommt aus dem Mittelfeld den Ball, nimmt an, dreht sich, schießt. Der Schuss verpasst das Gehäuse am rechten Pfosten knapp.

In der ersten Halbzeit behalten die Kickers die Oberhand

Doch das Spiel bleibt in Hand der Gäste: vorne stark, hinten zu. Den Aspachern machen sie es schwer. Die Führung weiter auszubauen, wäre durchaus drin gewesen, ginge ein Schuss von Dicklhuber nicht zentriert an die Latte.

Zurück aus der Kabine kommen die Aspacher mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Willen, mit mehr Einsatz. Sie bieten den Gästen aus Degerloch die Stirn, agieren mit breiter Brust. Der Ausgleich? Liegt in der Luft. Großaspach kommt immer weiter in die Hälfte der Kickers, beißt sich mehr und mehr vorne fest. Die Stimmung? Heizt sich auf. Der Diskussionsbedarf? Hoch. Zehn Minuten vor Schluss hat Großaspach die Partie längst im Griff. Spielaufbau, kurze Pässe, Druck nach vorne. Doch die wirklich drängenden Torchancen fehlen. Und die Stuttgarter Kickers? Finden eigentlich keinen Weg vors Aspacher Tor und kein Rezept gegen die Hausherren.

David Braig am 2:0 beteiligt, Torschütze des 3:0

Eigentlich. Bis zur 83. Minute. Im Mittelfeld landet ein Pass bei David Braig und dann geht alles ganz schnell. Ein Pass auf Loris Maier, der legt im Sechzehner quer nach links auf den erst kürzlich eingewechselten Konrad Riehle. Der hat leichtes Spiel allein gegen Reule, der im Tor verharrt - 0:2.

Wie ausgewechselt tritt die SG nun auf, kopflos, einfache Ballverluste. Diese Unachtsamkeit und Fahrigkeit wird bestraft. In der 91. Minute ist Abwehrhühne David Braig der Glückliche. Bei einem Freistoß spielt Leon Mier quer, Braig ist da und köpft. Es ist das 3:0 für die Gäste, das sind die endgültigen null Punkte für die SG und der Ausbau der Tabellenführung für die Stuttgarter Kickers.

Es war eine Oberligapartie, die dem Namen Spitzenspiel alle Ehre machte. Die zeigte, warum die beiden Teams ganz vorne stehen. Es war auch ein Abend für die Zuschauer und Fans, die an diesem Freitagabend den Oberliga-Kracher unter Flutlicht feierten. Der Kickers-Block vollgepackt in der Farbe blau, dessen Fans am Ende allen Grund zu feiern hatten. Auf der anderen Seite ein Aspacher Fanblock, der mit kleinen Pyro-Einlagen für Aufsehen gleich zu Beginn sorgte und ein Duell, das seit langem wieder knapp 5000 Zuschauer nach Großaspach lockte.

SG Sonnenhof Großaspach: Reule – Frölich, Celiktas, Manduzio, Mohr (69. Sahiti)– Kutlu, Konrad (62. Dos Santos), Wöhrle (82. Scintu), Benko – Salz, Diakiese (62. Engel).

SV Stuttgarter Kickers: Castellucci – Kammerbauer, Kolbe, Zagaria, Polauke – Dicklhuber (77. Riedinger), Campagna, Blank (87. Leon Maier), Berisha (73. Riehle)– Moos (54. Loris Maier), Braig.

Tore: 0:1 Dicklhuber (5.), 0:2 Riehle (78.), 0:3 Braig (91.).

Schiedsrichter: Lars Erbst (Gerlingen).

Zuschauer: 4994.