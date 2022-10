Kimmich und Müller corona-positiv getestet

München (dpa) - Der FC Bayern München muss nach jeweils positiven Tests auf das Coronavirus vorerst auf Joshua Kimmich und Thomas Müller verzichten. Beide Fußball-Nationalspieler seien symptomfrei und es gehe ihnen gut, teilte der deutsche Rekordmeister mit.

Kimmich und Müller befinden sich demnach in häuslicher Isolation. Sie hatten beim 4:0 am Freitagabend gegen Bayer Leverkusen durchgespielt. Für die Bayern steht nach dem Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen am Dienstag der Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag an.

Sowohl für Kimmich als auch Müller ist es nicht ihre erste Corona-Infektion. Von den Bayern hatten zuletzt Kapitän Manuel Neuer und Leon Goretzka wegen positiver Tests für die WM-Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft passen müssen, sie standen gegen Leverkusen wieder auf dem Platz.