Kleindienst absolviert Mannschaftstraining nur teils

Heidenheim (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat am Geburtstag von Trainer Frank Schmidt das Training wieder aufgenommen. Torjäger Tim Kleindienst absolvierte die Einheit am Dienstag nur teilweise mit der Mannschaft, wie der FCH in einer Mitteilung bestätigte. Er war zuletzt krank und legte eine Laufeinheit ein. Stefan Schimmer (Oberschenkelverletzung), Adrian Beck (Reizung der Achillessehne) und der langzeitverletzte Elidon Qenaj fehlten komplett.

In Spanien arbeitet der FCH am Feinschliff für die Rückrunde. Vom 12. bis 22. Januar sind die Heidenheimer zum bereits fünften Mal in Algorfa. «In Spanien werden wir überwiegend im taktischen Bereich trainieren und uns in den Testspielen die notwendige Wettkampfhärte für den Rückrundenauftakt am 28. Januar gegen Hansa Rostock holen. Da müssen wir nach dieser ungewöhnlich langen Winterpause sofort wieder voll da sein», sagte Schmidt, der 49 Jahre alt wurde.