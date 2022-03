Kleindienst bei Heidenheim gegen Werder vor Rückkehr

Heidenheim (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hofft für das Heimspiel gegen Aufstiegskandidat Werder Bremen am Samstag (20.30 Uhr) auf die Rückkehr von Torjäger Tim Kleindienst. Der Stürmer sei nach seiner Sprunggelenkverletzung wieder im Training, sagte Trainer Frank Schmidt am Freitag. Schon in der vergangenen Woche hatte es zunächst nach einem Einsatz von Kleindienst ausgesehen, ehe der 26-Jährige das Abschlusstraining abbrach.

Im Vergleich zum 2:3 beim Zweitliga-Topteam SV Darmstadt 98 wird Heidenheims Kapitän Patrick Mainka nach seiner Corona-Infektion wieder zur Verfügung stehen. Ergänzungsspieler Konstantin Kerschbaumer fällt dagegen nach einem positiven Corona-Test aus.

Aufgrund der Niederlage am vergangenen Freitag in Darmstadt nach einer 2:0-Führung hatten die Heidenheimer den Anschluss an die Aufstiegsplätze weiter verloren. «Das mussten wir schon erst mal aus den Klamotten schütteln», sagte Schmidt: «Diese Woche ging es darum, bei den Spielern das Selbstbewusstsein zu stärken.»