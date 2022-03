Kleindienst ist beim 1. FC Heidenheim wieder Option

Heidenheim (dpa/lsw) - Tim Kleindienst steht dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim wieder zur Verfügung. Der beste Torschütze des Clubs in dieser Saison hatte zuletzt zwei Spiele ausgesetzt, weil er zunächst die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte und nach der abgesessenen Sperre im Training umgeknickt war. Im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 (18.30 Uhr/Sky) soll Kleindienst am Freitagabend wieder für Torgefahr sorgen, wie FCH-Trainer Frank Schmidt am Donnerstag sagte.

Ein großes Thema seien in dieser Trainingswoche die offensiven Standardsituationen gewesen. Beim jüngsten 1:1 gegen den SV Sandhausen hatten sich die Heidenheimer zwar viele Eckbälle erspielt. Etwas Zählbares sprang mit Ausnahme des verwandelten Elfmeters von Tobias Mohr jedoch nicht heraus. Bei den torgefährlichen Darmstädtern möchte Schmidt ein effizienteres Auftreten von seiner Mannschaft sehen.

Die Laune lässt sich der Coach trotz der Serie von drei sieglosen Spielen nacheinander nicht vermiesen. «Wir stehen mit 39 Punkten sehr gut da und lassen uns auch nicht unter Druck setzen», sagte Schmidt. Man müsse aber anfangen, sich für die ordentlichen Leistungen wieder zu belohnen.