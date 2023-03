Klopp blickt in die Zukunft: Königsklasse im Fokus

Madrid (dpa) - Jürgen Klopp wirkte gefasst. Seine Enttäuschung wollte und konnte der Trainer des FC Liverpool zwar nicht verbergen, in der Analyse nach dem frühen Königsklassen-K.o. blieb er aber sachlich.

«Wir sind ein Team und ein Verein, der in der Champions League antritt, um zu gewinnen. Dafür müssen wir aber herausragenden Fußball spielen, und das haben wir heute nicht gemacht», sagte der 55-Jährige bei DAZN nach dem 0:1 im Achtelfinal-Rückspiel bei Real Madrid.

Durch die 2:5-Niederlage im Hinspiel hatten die Reds schon vorab so gut wie keine Chance mehr auf das Viertelfinale gehabt. Stattdessen darf nun nur Real gespannt auf die Auslosung am Freitag blicken.

Zurück und nach vorne blicken

Klopp dagegen blickte am späten Abend im Estadio Santiago Bernabéu zurück und voraus. Zurück auf eine bisher enttäuschende Saison der Engländer, die er etwa «mit Verletzungen zu Beginn» und dem dadurch fehlenden Rhythmus danach erklärte. In der Liga brauche der Tabellensechste nun «Konstanz in unseren Leistungen», um doch noch das ersehnte Ziel zu erreichen.

«Sollten wir uns in dieser Saison für die Champions League qualifizieren, wäre das ein super Erfolg, das würde ganz oben im Regal stehen», sagte Klopp. «Aber da sind noch ein paar Minuten Fußball zu spielen.»

Die Minuten in Madrid reichten jedenfalls nicht aus, um eine Trendwende herbeizuführen. Real gewann am Ende verdient durch den Treffer von Karim Benzema in der 79. Minute. «Das einzige Manko, das wir uns vorwerfen können, ist die Chancenverwertung. Es hätte höher ausfallen können», sagte Reals deutscher Nationalspieler Antonio Rüdiger.