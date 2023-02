Knappe Hinkampf-Niederlage lässt Ringern des ASV Schorndorf alle Chancen

Knappe Niederlage für die Bundesliga-Ringer des ASV Schorndorf im Rennen um den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters: Im ersten Finalkampf beim ASV Mainz 88 unterlag das Team von Headcoach Sedat Sevsay denkbar knapp mit 13:14. Vor rund 1400 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle "Am großen Sand" in Mainz-Mombach betrieben beide Mannschaften mit hochklassigen Kämpfen Werbung für ihren Sport.

Mit nur einem Punkt Rückstand hat sich der ASV alle Möglichkeiten für den Rückkampf offengehalten, um am kommenden Samstag in der Stuttgarter Scharrena die Wende zu schaffen und den ersehnten Meisterpokal nach Schorndorf zu holen.

Schlechter Start für den ASV

Bei einem Sportevent im Februar in Mainz zu sein, bedeutet unweigerlich, mit der Mainzer Fastnacht konfrontiert zu werden. So auch bei der Pre-Fight-Show in der Halle, als ein Fastnachtssänger das Publikum anheizte – ein gefundenes Fressen für die vielen mitgereisten Schorndorfer Fans, welche die Gastgeber mit „Ihr seid nur ein Karnevalsverein“-Gesängen bedachten.

Der Abend begann für den ASV auf der Matte denkbar ungünstig, musste Engin Cetin doch gegen den quirligen Mainzer Sieggaranten Beka Bujiashvili antreten. Dieser erwies sich von Beginn an als übermächtig. Nach eineinhalb Minuten hatte er Cetin bereits am Rande einer Schulter-Niederlage, doch konnte sich dieser nach 15 Sekunden gerade noch mal aus der bedrohlichen Lage befreien. Nach viereinhalb Minuten war es dann aber doch passiert: Cetin musste die technische Überlegenheit seines Gegners anerkennen, der ASV lag mit 0:4 zurück.

Im Duell der bislang unbesiegten Schwergewichte hatte Jello Krahmer mit dem Finnen Konsta Mäenpää noch eine Rechnung zu begleichen, hatte ihn dieser doch bei der Weltmeisterschaft 2022 schon in der ersten Runde aus dem Turnier geworfen. Das hoch motivierte Aushängeschild des ASV Schorndorf übernahm sofort das Kommando und nutzte die erste Bodenlage seines Gegners für zwei schöne Durchdreher.

Nach viereinhalb Minuten hatte Krahmer seinen Vorsprung auf 8:0 ausgebaut – ein Ergebnis, das dem ASV drei Mannschaftspunkte eingebracht hätte. Doch Mäenpää mobilisierte noch einmal alle verbliebenen Kräfte und verkürzte 16 Sekunden vor Ende des Kampfes auf 2:8. Somit blieben den Gästen nur zwei statt drei Zähler.

Scarpello überzeugt

Überzeugend trat auch Georgios Scarpello gegen Ibrahim Fallacara auf. Der Schorndorfer Youngster nutzte die erste Bodenlage seines Gegners zu einem Durchdreher am Boden, dem er direkt einen Überwurf folgen ließ. So führte Scarpello nach nicht mal zwei Minuten bereits mit 7:0. Obwohl sich Fallacara nach der 30-sekündigen Verschnaufpause stärker präsentierte, brachte Scarpello den 7:1-Sieg nach Hause, mit dem er für den ASV Schorndorf zum 4:4 ausglich.

Nicht unbedingt eingeplant war im Freistil bis 98 Kilogramm die 4:6-Niederlage von Ertugrul Agca gegen Ahmed Dudarov. „Er hat sich gleich in der ersten Minute durch einen Armzug von Dudarov den Schneid abkaufen lassen und danach zu verhalten gerungen“, wunderte sich Sedat Sevsay und ergänzte gleich: „Das soll aber kein Vorwurf an ihn sein. Er hat uns zuletzt mit klasse Leistungen erst dahin gebracht, wo wir jetzt stehen.“

Schorndorf führt zur Pause mit 8:5

Beim Stand von 5:4 für Mainz war Georgi Vangelow gefordert, damit der ASV nicht weiter ins Hintertreffen gerät. Der bulgarische EM-Dritte lieferte ab und gewann gegen Ashot Shabazyan nach etwas mehr als fünf Minuten technisch überlegen. Schorndorf ging mit einer 8:5-Führung in die Pause.

Einen weiteren Punkt verbuchte Dogan Göktas für den ASV Schorndorf. Er holte in einem ausgeglichenen Duell gegen Mateusz Wolny den knappen 3:1-Punktsieg.

Den wohl actionreichsten Kampf an diesem Abend bekamen die Zuschauer im Duell von Ruslan Kudrynets gegen Deyvid Dimitrov in der Klasse Griechisch-Römisch bis 71 Kilogramm zu sehen. Obwohl der Bulgare in Diensten des ASV Mainz 88 die erste Bodenlage von Kudrynets zu gleich drei Überwürfen nutzte, gab dieser alles, um eine Niederlage mit acht Punkten oder mehr zu verhindern, um nur zwei Mannschaftspunkte abzugeben. Doch obwohl er in der zweiten Hälfte der aktivere Ringer war, stand am Ende ein 2:10 zu Buche – drei Punkte gingen an den ASV Mainz zum 8:9.

Dass der ASV Schorndorf im Freistil bis 80 Kilogramm überhaupt einen Ringer stellen konnte, war Dawid Wolny zu verdanken. „Heute Morgen ist uns Benny Sezgin krank ausgefallen, der in der Klasse eigentlich gesetzt war“, erzählte Sedat Sevsay nach dem Kampf. „Die einzige Möglichkeit war, dass wir kurzfristig Dawid Wolny aktivieren, der in der letzten Woche noch 71 Kilogramm gerungen hat und eigentlich zu leicht für die 80 ist.“ Wolny war zwar dem Mainzer Pouria Taherkhani deutlich unterlegen, doch schaffte er es, beim 0:12 die volle Punktzahl für die Gastgeber zu verhindern und gab damit nur drei Zähler ab.

Lomadze gewinnt vorzeitig

Drei weitere Mannschaftspunkte gingen im Freistil bis 75 Kilogramm an den ASV Mainz. Shamil Ustaev stemmte sich mit allen Kräften gegen den übermächtigen Ungarn Ahmed Kuramagomedov und unterlag mit 0:9.

Beim Stand von 14:9 für die Gastgeber setzte einmal mehr der Publikumsliebling Iuri Lomadze im nur 25 Sekunden dauernden Kampf gegen Mohammad Damankhoshk den erfolgreichen Schlusspunkt für die Schorndorfer. Der Mainzer war in der kurzen Zeit gleich zweimal wegen einer im Griechisch-Römischen Stil unzulässigen Beinarbeit verwarnt und deshalb disqualifiziert worden.

Dieser Sieg durch Disqualifikation des Gegners könnte für den ASV noch Gold wert sein. Sollte es nämlich nach dem zweiten Finale in der Gesamtwertung unentschieden stehen, entscheidet zuerst die Zahl der gewonnenen Kämpfe (aktuell 5:5). Gibt es dort ebenfalls einen Gleichstand, entscheidet die Anzahl der Schultersiege, kampflosen Siege, Siege durch Disqualifikation, Über- oder Untergewicht oder Aufgabe – noch vor den Siegen durch technische Überlegenheit.

Rückkampf in der Scharrena in Stuttgart

„Natürlich wären wir gerne mit einem Sieg aus dem ersten Finale herausgekommen, aber wir sehen uns im Rückkampf gut gerüstet, um vor eigenem Publikum den knappen Rückstand aufholen zu können“, geht Sedat Sevsay optimistisch in das entscheidende zweite Finale.

Dieses findet am nächsten Samstag um 19.30 Uhr statt – und zwar nicht wie gewohnt in der Schorndorfer Grauhalde, sondern in der Stuttgarter Scharrena, für die bereits fast alle Tickets verkauft sind.

57 kg FR: Bujiashvili - Cetin 17:0 TÜ (4:0). 130 kg GR: Mäenpää - Krahmer 2:8 PS (4:2). 61 kg GR: Fallacara - Scarpello 1:7 PS (4:4). 98 kg FR: Dudarov - Agca 6:4 PS (5:4). 66 kg FR: Shabazyan - Vangelow 0:16 TÜ (5:8). 86 kg GR: Wolny - Göltas 1:3 PS (5:9). 71 kg GR: Dimitrov - Kudrynets 10:2 PS (8:9). 80 kg GR: Taherkhani - Wolny 12:0 PS (11:9). 75 kg FR: Kuramagomedov - Ustaev 9:0 PS (14:9). 75 kg GR: Damankhoskh - Lomadze DQ 0:13 (14:13).