Kopfnuss, Rote Karte und Tumulte: Was hinter dem Spielabbruch in Alfdorf steckt

Dass das ein gebrauchter Sonntag war, da sind sich alle Beteiligten einig: Spieler, Trainer, Verantwortliche, Polizei und Zuschauer. Ein Fußballspiel in der Kreisliga B 1 im Bezirk Ostwürttemberg, das zwar sonst für wenig Aufsehen, aber für Emotionen sorgt, ist am Sonntagnachmittag aus dem Ruder gelaufen.

Der Auslöser: ein Kopfstoß, eine Rote Karte. Die Folge: ein Konflikt, der sich so schnell nicht lösen lässt. Ein Vorfall, zwei Schilderungen.

Was feststeht: Im Fußballspiel zwischen der SGM Alfdorf/Hintersteinenberg und Türkgücü Schwäbisch Gmünd verlief die Partie über mehr als 80 Minuten zwar emotionsgeladen, aber fair. Zur Halbzeit steht es 2:0 für die Gäste, gegen Ende der zweiten Halbzeit macht Alfdorf den Anschlusstreffer. So weit, so gut.

Zwei Parteien, zwei Ansichten

Doch dann unterscheiden sich die Schilderungen der Vereinsvertreter. Rassismusvorwürfe stehen im Raum, einer schiebt dem anderen die Schuld zu. Für einen Kopfstoß sah ein Spieler von Türkgücü Gmünd die Rote Karte. Schon hier sehen es die Gmünder anders, wie Spielführer Celik Elber erklärt: „Ein Auswechselspieler von Alfdorf rannte aufs Feld und auf mich zu. Das allein hätte schon Gelb sein müssen. Er gab mir eine leichte Kopfnuss, schlimm war es nicht.“ Elber wurde vom Platz verwiesen.

Keine Handgreiflichkeiten

Die Stimmung kochte nun endgültig hoch. Aus emotionsgeladen wurde nun Ernst: Zuschauer stürmten den Platz, belagerten Schiedsrichter August Utz (SV Dalkingen). „Die Rote Karte wurde von den Zuschauern nicht akzeptiert“, schildert Peter Rack die Situation. Der Vorstand des FC Alfdorf habe mit Ordnern und anderen Zuschauern versucht, die Situation zu deeskalieren, zu schlichten. „Es ist schwierig, eine aufgebrachte Meute zu beruhigen.“ In einem sind sich beide Parteien einig: Handgreiflichkeiten gab es nicht, es handelte sich lediglich um verbale Auseinandersetzungen. In welcher Härte? Da ist man sich uneins.

Schiedsrichter Utz sah sich gezwungen, die Partie fünf Minuten vor ihrem offiziellen Ende abzubrechen. Die Situation sei dann auch recht schnell wieder beruhigt gewesen, Elber hatte noch die Situation mit Utz klären wollen, verstand die Situation aber so, dass die Alfdorfer den Schiedsrichter vor jeglichem Gespräch abschirmten. Rack hingegen: „Sie haben ihn verfolgt, bis zum Vereinsheim. Er hat sich lange nicht getraut, rauszugehen.“

Die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort

Dass dann noch die Polizei gegen 16.45 Uhr mit mehreren Streifenwagen anrücken musste, verleiht der Geschichte ihren Höhepunkt. „Als die Polizei eintraf, war eigentlich schon das meiste vorbei und die Situation hatte sich beruhigt“, so Rack. Wer die Polizei gerufen hatte, weiß er nicht. Laut Rack seien es einige Zuschauer gewesen, die sich danebenbenommen hatten. Die Vereine untereinander wären fair geblieben. Nach der ganzen Aufregung seien einige Spieler aus Alfdorf und Schwäbisch Gmünd zusammengesessen, unterhielten sich. „Die waren sich einig, dass man so etwas nicht beim Fußball braucht“, erinnert sich Rack.

Rassistische Beleidigungen stehen im Raum

Ganz so entspannt sieht Elber die Sache nicht. Im Spiel sei Türkgücü Gmünd ein Elfmeter nicht gegeben worden, das 1:2 hätte aufgrund der Abseitsposition nicht gegeben werden dürfen. Die Stimmung: aufgeheizt. Und trotzdem wollte seine Mannschaft das Spiel über die Zeit bringen. Aber: Elber fühlt sich unschuldig und nimmt seine Mannschaft und Zuschauer in Schutz: „Einige unserer Zuschauerinnen wurden von gegnerischen Fans rassistisch beleidigt, ein Spieler aus Alfdorf zeigte mir den Mittelfinger.“

Rassistische Äußerungen habe Rack keine gehört - auf keiner Seite: „Rassismus hat im Fußball und bei uns auf dem Platz nichts verloren.“ Die Polizei schreibt in ihrer Meldung außerdem: „Unter anderem soll der Schiedsrichter als Rassist bezeichnet worden sein.“ Gehört habe Rack dies nicht, Utz habe lediglich im Nachhinein davon berichtet.

Statistiken des DFB und des WFV geben ein anderes Bild ab

Spielabbrüche häufen sich. Im Amateurfußball erreichte die Anzahl der Spielabbrüche in der vergangenen Saison einen Höchststand, das berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa). Das zeigt eine Statistik des Deutschen Fußballbundes (DFB), der in der abgelaufenen Spielzeit eine deutliche Steigerung an nicht beendeten Partien registrierte. In der Saison 2021/22 hätten die Schiedsrichter 911 Amateurspiele abbrechen müssen, teilte der DFB mit. So viele wie noch nie in einer Saison. Die über die vergangenen Jahre stabile Quote der Abbrüche stieg von 0,05 auf 0,075 Prozent. Umgerechnet bedeutet das: Im Schnitt wurde jedes 1339. Spiel in der vergangenen Saison abgebrochen. Bei mehr als einem Drittel aller Spielabbrüche seien Konflikte durch den Vorwurf von Parteilichkeit oder vermeintlicher Fehlentscheidungen der Schiedsrichter Auslöser.

Im Bezirk Rems-Murr gibt es wenig Spielabbrüche

Ralph Rolli, Bezirksspielleiter des Bezirks Rems-Murr, hat in dieser aktuellen Spielsaison noch einen sehr ruhigen Eindruck der Lage im Bezirk. „Noch wurden nicht viele Spiele im Bezirk abgebrochen.“ Und er schiebt hinterher: „Letzte Saison hatten wir eher das Problem. Bislang blieben wir eher verschont.“ Ebenso berichtet Josef Schneider, Obmann der Schiedsrichtergruppe Aalen: „Im Bezirk Ostwürttemberg gehören solche Zwischenfälle noch zu den Ausnahmen. Man hat das Gefühl, dass es über die Jahre mehr wird. Aber das kann auch daran liegen, dass sich so etwas über soziale Medien schnell verbreitet. Früher wurde das bezirksintern geregelt.“

Ist ein Abbruch immer die richtige Entscheidung?

Ob Schiedsrichter August Utz mit dem Abbruch die richtige Entscheidung getroffen hat? „Es ist schwierig zu sagen, welche Reaktion des Schiedsrichters die richtige in solchen Situationen ist“, so Schneider. „Ich würde sagen, sobald eine unmittelbare Gefahr für die Unversehrtheit des Schiedsrichters besteht, ist ein Abbruch vertretbar. Und da in dem Fall sogar die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort war, würde ich sagen, es war die richtige Entscheidung.“

Im Württembergischen Fußballverband (WFV) wird deutlich, dass die Anzahl der abgebrochenen Spiele in etwa gleich bleibt, das teilt Heiner Baumeister, Abteilungsleiter Kommunikation mit. In der vergangenen Saison wurden 259 gemeldete Fälle von Gewalt und 255 Fälle der Diskriminierung bei insgesamt 51 Spielabbrüchen registriert. Und das bei insgesamt 101 401 gemachten Spielen im Verband. 2017/18 (die letzte Saison vor coronabedingten Saisonabbrüchen) waren dies 311 gemeldete Fälle von Gewalt und 294 Fälle der Diskriminierung bei insgesamt 39 Spielabbrüchen bei einer Gesamtzahl von 103 010 Spielen.

„Prozentual ausgedrückt verzeichnen wir also unter Berücksichtigung der Grundgesamtheit an Spielen in 2017/18 0,587 Prozent und 2021/22 0,506 Prozent an Störfällen. In Summe bleibt die Anzahl also in etwa konstant“, so Baumeister.