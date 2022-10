Kreisliga A2: Topspiel und Stadtderby zugleich

So langsam kristallisiert sich in den Fußballligen heraus, wer die Nase vorne hat und für wen es eine eher zähe Saison werden könnte. In der Bezirksliga tummeln sich vier, fünf Mannschaften an der Spitze, die heiß auf den Aufstieg sind. Ebenso ist die Lage in der Kreisliga A2, wo am Sonntag die zwei Murrhardter Clubs sich nicht nur das Topspiel des Spieltags, sondern auch ein absolutes Lokalderby liefern werden.

Bezirksliga. Im Duell der Aufsteiger empfängt der TSV Rudersberg die SVGG Kleinaspach. Während Rudersberg mit elf Punkten nach sieben Spieltagen sich gut in der Bezirksliga eingefunden hat, tut sich Kleinaspach deutlich schwerer. Kleinaspach wartet noch auf den ersten Sieg, erst einen Punkt konnte die Elf bislang holen.

Der SV Unterweissach bekommt es am Sonntagnachmittag mit dem Tabellenführer und Landesliga-Absteiger TSV Schornbach zu tun. Die Elf von Trainer Norbert Gundelsweiler feierte am vergangenen Spieltag ihren ersten Sieg und der hatte es in sich: Mit 5:0 schoss Unterweissach den SC Korb ab. Dabei war Verlass auf Leon Krug, der dreimal traf. Der TSV Schornbach aber, so viel ist sicher, will nichts herschenken. Nach vier Siegen in Folge steht er mit 21 Punkten auf Rang eins. Mindestens drei, wenn nicht sogar vier Clubs haben etwas dagegen. Mit nur einem Zähler Rückstand lauert der FSV Waiblingen, der zur SV Remshalden fährt. Die SG Schorndorf wartet mit dem punktgleichen (18) TSV Nellmersbach auf Rang drei und vier. Und auch der TSV Schwaikheim ist mit 17 Zählern durchaus noch dran.

Schwaikheim bekommt zu Hause gegen Fellbach II die Chance, Nellmersbach empfängt Aufsteiger Weinstadt und die SG Schorndorf den SSV Steinach-Reichenbach. Hier wird sich sicher zeigen, wie tief der Frust nach der 2:5-Klatsche beim Konkurrenten um den Aufstieg, FSV Waiblingen, sitzt.

Kreisliga A1. Das Topspiel der Liga bestreiten Aufsteiger und Tabellenführer Hertmannsweiler und Anagennisis Schorndorf. Der Viertplatzierte will es Hertmannsweiler schwermachen und seine gute Bilanz - immerhin haben die Schorndorfer die wenigsten Gegentore der Liga (acht). Doch ist der SV mit 28 Treffern auch gleichzeitig das offensivstärkste Team der Liga.

Der SV Breuningsweiler II hat sich auf Rang zwei nach vorne geschoben und steht mit nur einem Punkt weniger ganz dicht hinter dem SV Hertmannsweiler. Die Landesligavertretung empfängt am Sonntag das Team aus Schmiden. Und das tut sich äußerst schwer: vier Punkte nach sieben Spielen, im Rücken die Niederlage gegen Weiler. Der Angriff ist bei der Mannschaft von Damir Lisic die Problemzone. Nur acht Treffer erzielten die Gäste bislang. Breuningsweiler hingegen traf bereits 20-mal. Der SVB kann mit gestählter Brust auftreten, immerhin hat die Mannschaft die letzten fünf Spiele gewonnen, das letzte deutlich mit 4:0 gegen den SV Allmersbach II.

Kreisliga A2. Im Topspiel und absoluten Revierderby spielen der VfR Murrhardt und der TSC Murrhardt gegeneinander. Der TSC belegt Rang eins, der VfR Rang drei. Eine Auswärtsfahrt oder neue Umgebung hat keines der Teams, schließlich trainieren beide Vereine im Trauzenbachtal-Stadion. Der TSC steht nicht nur tabellarisch besser da, auch die Torbilanz ist beeindruckend: 30 Tore und nur neun Gegentreffer.

Schon jetzt haben sich vier Mannschaften an die Spitze gesetzt. Ein Vorbeikommen sollte da schwer werden. Denn neben den beiden Murrhardter Teams ist auch der FC Welzheim vorne mit dabei. Der muss beim Großen Alexander Backnang ran und bekommt da beim Absteiger sicher keine einfache Aufgabe.

Der Vierte im Bunde, der FSV Weiler zum Stein, empfängt den TSV Schmiden II. Der TSV steht mit nur sieben Punkten auf einem Abstiegsplatz. Ein Sieg könnte das Schmidener Team wieder ins sichere Mittelfeld der Tabelle katapultieren und es dem FSV auch ganz schön schwermachen, den Anschluss nicht zu verlieren.