Kreutzer verlässt Wild Wings und wechselt nach Augsburg

Schwenningen (dpa/lsw) - Sportdirektor Christof Kreutzer und die Schwenninger Wild Wings trennen sich. Beide Parteien sollen sich nach fairen und guten Gesprächen für ein Ende der Zusammenarbeit entschieden haben, teilte der Verein der Deutschen Eishockey Liga am Samstag mit. Der 55-jährige Rheinländer trägt künftig beim Liga-Konkurrenten Augsburger Panther die Verantwortung als Sportlicher Leiter und Cheftrainer.

«Ich möchte mich bei allen in der Organisation und natürlich den großartigen Fans für drei ereignisreiche wie intensive Jahre bedanken, in denen ich erleben durfte, wie viel Herzblut in diesem Club steckt», sagte Kreutzer. «Nun freue ich mich auf meine neuen Aufgaben, werde den Weg der Wild Wings aber natürlich weiterhin mitverfolgen. Ich sehe das Team sehr gut aufgestellt.»