Kreuzer traut Heidenheim Aufstieg zu - Duo soll verlängern

Karlsruhe (dpa/lsw) - Sportchef Oliver Kreuzer vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC traut dem Ligarivalen 1. FC Heidenheim in dieser Saison den Aufstieg zu. Die Schwaben seien «ein Club mit gewachsener Mannschaft und gewachsener Struktur», sagte der 57-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Sie machen es Jahr für Jahr gut. Wenn sie Spieler verlieren, holen sie andere gute nach. Warum sollten sie dieses Jahr nicht mal dran sein mit dem Aufstieg?» Die Heidenheimer liegen vor dem Duell mit dem KSC am Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf dem Relegationsrang drei. Die Karlsruher sind nach fünf Siegen in Serie Tabellenachter.

«Das Spiel am Freitag wird definitiv schwierig», sagte Kreuzer. «Aber wenn wir jetzt nicht mit breiter Brust anreisen, wann dann?» Der 2:1-Sieg in langer Unterzahl gegen Greuther Fürth vor gut einem Monat sei für den KSC «der Break» gewesen und «der Aha-Moment, den wir brauchten.» Man habe auch vorher nicht gezweifelt. Aber: «Seitdem wurden wir für unseren Aufwand belohnt.»

Auch die Kaderplanung für die kommende Saison treibt der Sportchef voran. «Wir haben schon in der Winterpause mit sämtlichen Spielern gesprochen, deren Verträge auslaufen. Natürlich gibt es da unterschiedliche Prioritäten, das ist ja normal», erklärte er. Weit oben auf seiner Liste stehen zwei Verteidiger. «Wir wollen gerne mit Christoph Kobald und Sebastian Jung verlängern und sind mit ihren Beratern dazu im Austausch», so Kreuzer.