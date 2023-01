KSC-Routinier Gordon trifft Entscheidung: Karriereende

Estepona (dpa/lsw) - Abwehrspieler Daniel Gordon vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat sich entschieden und wird seine Karriere im Sommer beenden. «Nach dieser Saison ist Schluss. Die Knochen machen auch nicht mehr mit wie früher», sagte der Routinier, der am Montag 38 Jahre alt wird, den «Badischen Neuesten Nachrichten» (Samstag). Zuletzt hatte er in einem Interview erklärt, dass die Tendenz stark Richtung Karriereende gehe, er einen endgültigen Entschluss aber noch nicht gefasst habe.

Gordon bereitet sich mit dem KSC im Wintertrainingslager im spanischen Estepona derzeit auf die Rückrunde vor. Mit Unterbrechung der Saison 2016/2017, die er beim Ligarivalen SV Sandhausen verbrachte, spielt der Verteidiger seit 2012 in Karlsruhe. In der laufenden Saison bringt er es bislang auf sechs Pflichtspiel-Einsätze. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2023. Nach seiner Zeit als aktiver Spieler will Gordon im Trainerbereich weiterarbeiten.