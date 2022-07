KSC verliert Testspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger Bremen

Zell am Ziller (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat das vierte Testspiel nacheinander nicht gewonnen. Zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich unterlag der KSC am Sonntagnachmittag mit 1:2 (1:0) dem Bundesliga-Aufsteiger SV Werder Bremen.

Dabei gingen die Badener durch Simone Rapp in Führung (4. Minute). Der Neuzugang profitierte von einem Patzer von Werder-Keeper Jiri Pavlenka. Insgesamt kontrollierten die Bremer aber die Partie. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel belohnten sie sich durch Oliver Burke für den Aufwand (46.). Der Neuzugang erzielte auch das Siegtor (85.).

Auch aus personeller Sicht gab es für das Team von Trainer Christian Eichner eine schlechte Nachricht. Mikkel Kaufmann musste angeschlagen nach einer Viertelstunde vom Feld.