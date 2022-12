KSC-Verteidiger Jakob wechselt zu Drittligist Aue

Karlsruhe (dpa/lsw) - Abwehrspieler Kilian Jakob verlässt den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC und wechselt zum Drittliga-Club FC Erzgebirge Aue. Das gaben die beiden Vereine am Montag bekannt. Zuvor war in den Medien auch über ein angebliches Interesse des VfB Oldenburg am 24-Jährigen berichtet worden.

Jakob war im August 2021 vom FC Augsburg zum KSC gewechselt, konnte sich dort aber keinen Stammplatz erkämpfen. In der laufenden Saison kam er nur zu drei Kurzeinsätzen. Durch den Abschied des Außenverteidigers dürfte auch eine Rückkehr von Daniel Brosinski zu den Badenern wieder ein Thema werden. Der 34-Jährige ist seit Sommer vereinslos. Er trainiert schon seit längerer Zeit bei den Karlsruhern mit, gehört bisher aber noch nicht zu ihrem Profi-Kader.