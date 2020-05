KSC-Vize nach Wellenreuther-Abschied vorerst im Hintergrund

Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach dem Rücktritt von Ingo Wellenreuther will sich Holger Siegmund-Schultze damit beschäftigen, ob er neuer Präsident des Karlsruher SC werden will. «Aber ich bin nicht ungern im Hintergrund - und das sage ich nicht aus Koketterie», sagte der Vizepräsident (53) den «Badischen Neuesten Nachrichten» (Mittwoch), kündigte aber zumindest an: «Ich werde mir das überlegen, wenn auch nicht zu lange.» Wellenreuther hatte am vergangenen Donnerstag im Streit um eine mögliche Insolvenz des badischen Fußball-Zweitligisten sein Amt niedergelegt. Die Insolvenz hat der KSC vorerst abgewendet und den Schuldenstand verringert.