Löwen mehrere Wochen ohne Handball-Oldie Petersson

Mannheim (dpa/lsw) - Neben den langzeitverletzten Mikael Appelgren, Jesper Nielsen und Jannik Kohlbacher müssen die Rhein-Neckar Löwen vorerst auch auf Alexander Petersson verzichten. Der Linkshänder werde nach einem Schlag auf seinen Wurfarm im vergangenen Spiel gegen den SC DHfK Leipzig (23:28) mehrere Wochen fehlen, teilte der Handball-Bundesligist am Freitag mit. Für den 40-Jährigen rückt Nachwuchsmann Kaspar Veigel in den Profi-Kader. «Das tut uns schon richtig weh», sagte Trainer Martin Schwalb mit Blick auf die Ausfälle der Löwen, die am Sonntag (16.00 Uhr) zur nächsten Liga-Partie beim HC Erlangen antreten.