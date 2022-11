Landesligist TV Oeffingen beendet Niederlagenserie

Tore satt gab’s an diesem Fußball-Wochenende: In der Oberliga gewannen die SG Sonnenhof Großaspach und die TSG Backnang, in der Landesliga holte der SV Breuningsweiler beim Tabellenführer Türkspor Neckarsulm einen Punkt, im Derby setzte sich Kaisersbach gegen Allmersbach durch und der TV Oeffingen beendete seine Niederlagenserie.

Oberliga. Die SG Sonnenhof Großaspach landet ihren nächsten Heimsieg. Die SG hatte über weite Strecken zumindest die erste Halbzeit fest im Griff. Belohnt wurde diese Leistung mit einem Treffer von Sebastian Frölich. Dann drehte der Aufsteiger auf und bot dem ehemaligen Regionalligisten Paroli - weit bis in die zweite Halbzeit. Dann drehte Holzhausen die Partie innerhalb von zwei Minuten. Die erspielten Torchancen fanden nun ihr Ergebnis, Fabio Pfeifhofer und Janik Michel schossen die Gäste in Führung. Doch lange hielt diese Freude nicht: Dominik Salz versenkte nur drei Minuten später, die drei Punkte sicherte zum Schluss Nico Engel.

Die TSG Backnang machte auswärts beim 1. FC Rielasingen-Arlen eine gute Figur. Niklas Benkeser versenkte zum 1:0 bereits nach 22 Spielminuten. Obed Chidindu Ugondu vollendete in der 30. Minute zum Ausgleich. Coutroumpas erhöhte in der 39. Spielminute auf 2:1 für die Gäste. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Thomas Doser das 3:1 nach (41.). Für den nächsten Erfolgsmoment von TSG Backnang sorgte Marco Rienhardt (48.), ehe Flavio Santoro das 5:1 markierte (60.). Nathan Malonga traf in der 89. Minute zum 2:5. TSG Backnang schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 20 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz 14. Die letzten Resultate von TSG Backnang konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

SG Sonnenhof Großaspach - 1. FC Holzhausen 3:2. 1:0 Bastian Frölich (17.), 1:1 Fabio Pfeifhofer (74.), 1:2 Janik Michel (75.), 2:2 Dominik Salz (78.), 3:2 Nico Engel (81.).

1. FC Rielasingen-Arlen - TSG Backnang 2:5. 0:1 Niklas Benkeser (22.), 1:1 Obed Chidindu Ugondu (30.), 1:2 Athanasios Coutroumpas (39.), 1:3 Thomas Doser (41.), 1:4 Marco Rienhardt (48.), 1:5 Flavio Santoro (60.), 2:5 Nathan Malonga (89.).

Verbandsliga. Auswärts gab’s für den SV Fellbach nichts zu holen. Im Spiel beim Aufsteiger SC Geislingen fing sich der SVF die dritte Niederlage in Folge ein. 2:1 gewannen die Gastgeber. Ein frühes Ende hatte das Spiel für Mika Müller von den Fellbachern, der in der sechsten Minute vom Platz musste und von Aygün Plaste ersetzt wurde. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach Mert Özdemir für den SC den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung. Fabijan Domic vollendete in der 71. Minute vor 350 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Für den SC Geislingen endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Marvin Mayer in der Nachspielzeit erfolgreich war. Trotz der Schlappe behalten die Fellbacher den sechsten Tabellenplatz bei. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat die Mannschaft von Mario Marinic noch Luft nach oben.

SC Geislingen - SV Fellbach 2:1. 1:0 Mert Özdemir (61.), 1:1 Fabijan Domic (71.), 2:1 Marvin Mayer (92.).

Landesliga. Zwei Landesligaduelle fanden bereits am Samstagnachmittag statt. Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach hatte dem TSV Pfedelbach nicht viel entgegenzusetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Janik Pfeiffer den TSV Pfedelbach mit 1:0 in Führung. Für das 2:0 der Gastgeber zeichnete sich Philipp Ehrle verantwortlich (33.). Mit dem 3:0 in der 64. Minute sicherte Pfeiffer der Elf von Coach Michael Blondowski nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer. In Unterzahl spielen zu müssen stellte für die Pfedelbacher nicht das geringste Hindernis dar, sie behielten zu Hause ihre weiße Weste. Die Defensive der Gäste steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 50 Gegentore kassierte die SGOS im Laufe der bisherigen Saison.

Das Derby des Wochenendes entschied der SV Kaisersbach für sich, der SV Allmersbach fuhr mit einer bitteren 2:3-Niederlage und ohne Punkte nach Hause. Und das, obwohl Nick Rühle bereits nach sieben Minuten für die Führung der Allmersbacher sorgte. Der SVA brachte das Ergebnis über die Halbzeit, doch in der zweiten Spielhälfte war es Philipp Kees, der den Ausgleich für den Gastgeber markierte (58.). Für das zweite Tor des SVA war Boris Lazic verantwortlich, der in der 67. Minute das 2:1 besorgte. Wenige Minuten später holte Hakan Keskin Tobias Wiese vom Feld und setzte auf die Qualitäten von Yusuf Akin (69.). Akin witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für den SV Kaisersbach ein (78.). In der Nachspielzeit schockte Benedikt von Bremen den SVA, als er das Führungstor für den SV Kaisersbach erzielte (91.).

Eine kleine Sensation gelang dem SV Breuningsweiler, der bei Tabellenführer Türkspor Neckarsulm einen Punkt holte. Damit ist der SVB die zweite Mannschaft in dieser Saison, welche dem Tabellenprimus überhaupt Punkte abluchst. 2:2 endete die Partie in Neckarsulm. Bis zur 59. Minute wog sich der Gastgeber mit seiner 2:0-Führung in Sicherheit, doch dann drehte Breuningsweiler auf. Erst war es Daniel Fetzer (66.) und dann Adrian Haas in der Nachspielzeit (91.), die für den einen Punkt für Breuningsweiler sorgten.

Der TV Oeffingen hat endlich seine Niederlagenserie unterbrochen: Mit einem 3:0 schickten sie die Gäste aus Obersontheim wieder nach Hause. Seit zwölf Spielen hat die Mannschaft von Haris Krak kein Duell mehr für sich entschieden, nun scheint der Knoten endlich geplatzt. Mit sofortigem Offensivverhalten ab der ersten Minute überraschten die Oeffinger ihre Gäste. Fabian Kolb war es in der zweiten und auch in der dritten Minute, der dem TVOe eine schnelle 2:0-Führung sicherte. Faton Sylaj erhöhte in der zweiten Halbzeit (69.).

TSV Pfedelbach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach 3:0. 1:0 Janik Pfeiffer (9.), 2:0 Philipp Ehrle (33.), 3:0 Janik Pfeiffer (64.).

SV Kaisersbach - SV Allmersbach 3:2 . 0:1 Nick Rühle (7.), 1:1 Philipp Kees (58.), 1:2 Boris Lazic (67.), 2:2 Yusuf Akin (78.), 3:2 Benedikt von Bremen (91.).