Landesligist TV Oeffingen strauchelt - das muss jetzt passieren

„Ja, wir trainieren noch“, scherzt Haris Krak. Der Coach der Landesligakicker des TV Oeffingen beweist schwarzen Humor. Mit sechs Punkten nach zwölf Spieltagen belegt seine Mannschaft den vorletzten Platz der Tabelle. „Es ist eine schwierige Situation“, resümiert der Trainer. „Es ist eine Spirale, in die wir geraten sind. Hast du kein Glück, kommt auch noch Pech dazu. Aktuell können wir den Bock nicht umstoßen.“ Die Bilanz bislang: ein Sieg, dreimal Unentschieden und acht Niederlagen.

Seine Aufgabe sei es nun, positiv auf die Mannschaft einzuwirken: „Ich erinnere die Jungs regelmäßig an die positiven Dinge, zeige ihnen ihre Stärken.“ Wichtig sei in dieser Situation, nicht den Glauben an sich selbst und den Glauben an den Fußball, den Spaß am Fußball zu verlieren.

Kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu

Gerade ist beim TV Oeffingen aber auch der Wurm drin. Nahezu die komplette Abwehrreihe ist auseinandergefallen. „Manche spielen gerade auf Positionen, auf denen sie nicht gerne spielen.“ Eine Zeit lang spielte Oeffingen attraktiven Fußball nach vorn, spielte sich seine Torchancen raus. Doch seit zwei Spielen fehlt auch da die Konstanz. Auf die 0:2-Niederlage gegen Pfedelbach folgte das 0:4 gegen Heimerdingen.

In der Abwehr zu leichtsinnig

„Das Ergebnis in Heimerdingen war zu hoch“, findet Krak. Torchancen waren etliche da, die Umsetzung fehlte. Im Gegenzug gab's Tore für den Verbandsliga-Absteiger. „Wir dürfen hinten nicht so leichtsinnig sein. Wir müssen klarer verteidigen.“ Da macht er seinen Spielern aber keinen Vorwurf. Zwölf Neue hatte Krak ins Team zu integrieren, davon viele junge Spieler. Laurent Hashani und Justin Körner bekommen in der Abwehr demnächst wieder Unterstützung von den erfahrenen Abwehrspielern wie Justin Bren, Fabian Kolb oder Simon Di Romualdo.

Ist der Klassenerhalt zu schaffen?

„Zu den Kleinigkeiten, den kleinen Fehlern, die in der Landesliga nicht passieren dürfen, ist es auch eine mental schwierige Phase.“ Aufwand und Ertrag stünden beim TV Oeffingen derzeit nicht im Verhältnis. „Wenn mich jetzt noch ein Komet treffen würde, das würde noch passen.“ Den Humor verliert Krak auch dann nicht, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Seit 2015 ist der 42-jährige Trainer beim TV Oeffingen. Sieben Saisons hat er im Mittelfeld der Landesliga abgeschlossen. Auch jetzt lautete das Ziel wieder: ein guter Platz im mittleren Feld der Tabelle. Ob der noch zu holen ist?

„Und täglich grüßt das Murmeltier“, beginnt der 42-jährige Trainer. Seine Spieler müsste er Woche für Woche aufbauen. „Denn das nimmt sie mit, man sieht es in den Augen.“ Fußball in so einer Talphase mache schließlich keinen Spaß.

Haris Krak: „Wir brauchen eine Siegesserie aus dem Nichts“

Deshalb braucht der TV Oeffingen eine „Siegesserie aus dem Nichts“, wie Krak sie nennt. „Wir müssen in den Spielen bis zur Pause noch gut zehn bis zwölf Punkte holen, damit wir den Anschluss in der Winterpause nicht ganz verlieren.“ Denn verloren sei noch nichts, dafür geht es in der Landesliga viel zu eng zu. „Der Tabellenplatz ist vorerst egal. Die Punkte sind wichtig.“

Ob es die allzu nötigen Punkte am Samstag (Anpfiff um 15 Uhr) in Neckarsulm zu holen gibt? Der Tabellenführer Türkspor steht mit 34 Punkten neun Punkte vor Verfolger FV Löchgau. Die Bilanz von Türkspor Neckarsulm kann sich sehen lassen: Das Team hat noch kein Spiel verloren, erst eins unentschieden gespielt. Mit 28 Toren hat es einiges zusammengekriegt, noch beeindruckender ist die Zahl der Gegentore: sechs. Die Defensive - bockstark. Eine starke Offensive.

Wie will der TV Oeffingen sich da als Tabellenvorletzter präsentieren? „Für uns wird es das leichtere Spiel“, versichert der Trainer. „Keiner rechnet mit uns, keiner hat große Erwartungen.“ Zuerst einmal hofft Krak darauf, dass Türkspor seine Gäste unterschätzt. „Dann müssen wir an uns glauben, sehr viel richtig machen.“ Eng, kompakt stehen, klar verteidigen, aggressiv dagegenhalten, so lautet der grobe Plan. „Wir haben unsere Chancen und die müssen wir dann umsetzen.“ In den Trainingseinheiten vor dem Auswärtsspiel steht - na klar - die Arbeit mit der Defensive auf dem Plan.