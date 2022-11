Legt der TV Oeffingen nach deutlichem Sieg in der Landesliga nach?

Nach dem Sieg gegen den FC Holzhausen will Sonnenhof Großaspach den nächsten Dreier in der Fußball-Oberliga einfahren. Eine Liga darunter, in der Verbandsliga, hat der SV Fellbach die Möglichkeit, seine Niederlagenserie zu beenden. Landesliga-Abstiegskandidat TV Oeffingen kann im Duell mit der SpVgg Satteldorf an den jüngsten 3:0-Erfolg anknüpfen.

Oberliga. SG Sonnenhof Großaspach (2. Platz, 38 Punkte) - FC Nöttingen (9. Platz, 24 Punkte/Freitag, 19 Uhr). SG-Cheftrainer Evangelos Sbonias äußerte sich vor dem ersten Rückrundenspiel: „Der FC Nöttingen ist eine gestandene und erfahrene Mannschaft. Für diese Liga verfügt sie im Offensivbereich über außerordentliche Qualitäten. Wir müssen defensiv sehr gut arbeiten, um diese Offensive im Griff zu behalten. Gelingt uns das, gepaart mit der guten Offensivleistung aus dem vergangenen Spiel, stehen unsere Chancen gut.“ Verzichten muss der 40-Jährige weiter auf Elias Rahn (Verletzung am Hüftbeuger). Fraglich ist ein Einsatz von Manuel Konrad (muskuläre Probleme). Nach einem schlechten Saisonstart der Nöttinger und der Entlassung von Reinhard Schenker im September übernahm der frühere Cheftrainer und Sportliche Leiter Michael Fuchs das Traineramt. Unter seiner Leitung blieb der FCN fünf Spiele in Serie ungeschlagen und holte insgesamt 13 Zähler aus sieben Spielen. Das Hinspiel zum Saisonauftakt gewannen die Aspacher mit 4:2.

1. Göppinger SV (3. Platz, 31 Punkte) - TSG Backnang (14. Platz, 20 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Nach der heftigen 0:5-Klatsche gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen erhält der Göppinger SV im Duell mit der TSG Backnang die Chance auf Wiedergutmachung. Die Gäste fahren mit einem 5:2-Erfolg über den 1. FC Rielasingen-Arlen im Rücken an die Hohenstaufenstraße und werden keine leichte Hürde darstellen.

Verbandsliga. SV Fellbach (6. Platz, 26 Punkte) - VfL Nagold (14. Platz, 19 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Fellbach geht mit zwei Niederlagen in Folge in das Heimspiel gegen den VfL Nagold, der sich seinerseits zuletzt in Topform zeigte und die vergangenen drei Partien gewann.

Landesliga. VfB Neckarrems (7. Platz, 23 Punkte) - SV Kaisersbach (6. Platz, 28 Punkte/Samstag, 14 Uhr). Der SV Kaisersbach entschied die vergangenen vier Meisterschaftsspiele für sich und tritt mit breiter Brust bei seinem Tabellennachbarn an, der jüngst nicht über ein 1:1 gegen das Schlusslicht TSV Ilshofen II hinauskam.

SV Breuningsweiler (8. Platz, 22 Punkte) - VfR Heilbronn (3. Platz, 31 Punkte/Samstag, 14.30 Uhr). Nach drei Punkteteilungen will der SV Breuningsweiler im Heimspiel gegen den VfR Heilbronn endlich wieder mehr als nur einen Punkt einfahren. Einfach wird die Aufgabe jedoch nicht. Der VfR steht in der Auswärtstabelle auf Platz zwei.

SV Allmersbach (15. Platz, 15 Punkte) - TSV Pfedelbach (9. Platz, 22 Punkte/Samstag, 14.30 Uhr). Der TSV Pfedelbach ist seit vier Spieltagen ungeschlagen und trifft auf den abstiegsgefährdeten SV Allmersbach. Trotz des positiven Trends ging der TSV in der Fremde bisher nur einmal als Sieger vom Feld.

SG Oppenweiler-Strümpfelbach (16. Platz, 13 Punkte) - TSV Heimerdingen (5. Platz, 30 Punkte/Samstag, 14.30 Uhr). Nur der Tabellenletzte TSV Ilshofen II musste in der aktuellen Saison mehr Niederlagen einstecken als die SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Im Heimspiel gegen den TSV Heimerdingen wäre ein Erfolgserlebnis von enormer Bedeutung, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren.

SpVgg Satteldorf (12. Platz, 17 Punkte) - TV Oeffingen (17. Platz, 10 Punkte/Samstag, 14.30 Uhr). Der TV Oeffingen sandte am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Heimerfolg gegen den TSV Obersontheim ein wichtiges Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg. Satteldorf verlor hingegen beim TSV Heimerdingen (2:5) und darf sich wohl auf hoch motivierte Gäste vorbereiten.