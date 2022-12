Leichtathletik: EM-Medaillengewinnerin beim Weinstadt-Cross am Start

Einiges geboten sein wird an diesem Samstag rund um das Bildungszentrum in Weinstadt-Benzach beim 7. Volksbank-Weinstadt-Cross und Finale des Deutschen Cross-Cups. Ihren Start angekündigt hat unter anderem Lisa Merkel (LG Region Karlsruhe), Medaillengewinnerin bei der Cross-Europameisterschaft. Los geht die vierstündige Veranstaltung um elf Uhr, im Programm sind etliche Wettbewerbe. Start und Ziel ist das Stadion am Benzach.

Seit Jahren gibt es den Deutschen Cross- Cup des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) wieder. Die vier engagierten Veranstalter Wolfgang Stegel (Alm Cross München), Stephan Hohl (Pforzheim), Wilfried Raatz (Darmstadt) und Jürgen Illg von der SG Weinstadt haben diesen Veranstaltungsreigen wieder mit viel Mühen zusammen mit dem DLV neu ins Leben gerufen. Eingebunden in die Cup-Wertung waren die deutschen Cross-Meisterschaften, die am 26. November im niedersächsischen Lönningen stattfanden. Das Finale findet nun an diesem Samstag im Rahmen des 7. Volksbank- Weinstadt-Cross statt.

Große Tradition

Der Crosslauf ist eine Variante der Leichtathletik mit sehr großer Tradition. Bereits im Jahr 1867 fanden in Wimbledon die englische Meisterschaften im Cross-Country-Run statt. Der Cross war sogar von 1912 bis 1924 eine olympische Disziplin. 1913 wurden in Deutschland die ersten Meisterschaften mit der damaligen Bezeichnung „Waldlauf“ ausgetragen. Seit 1947 wurden die Waldlauf-Meisterschaften wieder durchgängig für Männer ins Programm aufgenommen, seit 1957 dürfen auch die Frauen um den Titel kämpfen.

In der Vergangenheit wurde mit unterschiedlichem Erfolg immer wieder ein Cup- Format in Deutschland angeboten. Veranstaltungsorte wie Darmstadt, Neuss, Leverkusen, Berlin, Regensburg, Pforzheim, Düsseldorf und andere führten die Idee des Cups mit viel Herzblut durch. Letztendlich waren ihre Bemühungen aus unterschiedlichen Gründen nicht dauerhaft erfolgreich. „Der Cup kam, der Cup schlief auch wieder ein“, so der Moderator Artur Schmidt, der am Samstag in Weinstadt moderieren wird. „Ich habe viele deutsche Cross-Meisterschaften in den letzten Jahren moderiert und es nicht verstanden, dass der Cup immer nur von kurzer Dauer war.“

EM-Dritte am Start

Fehlende Akzeptanz der Trainer und des DLV hätten mit dazu beigetragen, dass der Crosslauf nicht den Stellenwert erreichte wie beispielsweise in Belgien und Großbritannien. Dank des Einsatzes des ehemaligen Deutschen Crossmeisters Stephan Hohl (Huchenfeld/Pforzheim) und der genannten Veranstalter könne nach vier vorangegangenen Wertungsläufen nunmehr das Finale in Weinstadt durchgeführt werden. In den Klassen U 20 und U 23 weiblich und männlich werden die Cup-Siegerinnen zum Abschluss der Saison 2022 ermittelt.

Mit Lisa Merkel von der LG Region Karlsruhe ist eine Bronzemedaillengewinnerin in der U-20-Teamwertung der europäischen Cross-Meisterschaften in Turin aus der Vorwoche am Start.

Bei den Männern wird der Bronzemedaillengewinner der deutschen Halbmarathonmeisterschaften, Thorsten Dietz (SSV Ulm 1846), seine Straßenlaufschuhe gegen Spikes mit entsprechend langen Nägeln austauschen. „Das volle Preisgeld erhalten nur diejenigen punktbesten Läuferinnen und Läufer, die in Weinstadt dabei sind“, sagt der Veranstaltungsleiter Jürgen Illg. „Wir wollen sowohl mit den Schüler- und Jugendläufen als auch mit den Teilnehmern des DLV-Cups sowohl den Breitensport als auch den Leistungssport ansprechen.“ So seien über die 4400 Meter die BW-Meisterschaften Cross des Betriebssportverbandes im Programm. „Wir erhoffen uns, mit diesem Event wichtige Impulse für weitere Veranstaltungen zu geben.“

Mindestens 500 Starter

Die Starterfelder weisen Namen von sehr erfolgreichen Athletinnen und Athleten auf, die besten Crosslaufsport versprechen. Insgesamt lagen bis zum Meldeschluss am Dienstag rund 500 Meldungen vor. Nachmeldungen sind noch bis zum Veranstaltungstag möglich.

Die vierstündige Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit dem BMW-Zeisler-Cross- Sprint über 600 Meter. Danach (11.15 Uhr) werden die Kinder im Macks Kinderlauf über die kleine Runde für einen Höhepunkt sorgen. Für diese zwei Läufe sind 200 Kinder gemeldet, die um die Schulmeisterschaft kämpfen.

Das erste Rennen um den Deutschen Cross-Cup wird um 12.25 Uhr über drei Runden (3300 Meter) gestartet. Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit dem Lauf über 6600 Meter um den Großen Preis der Volksbank Stuttgart. Die Siegerehrungen sind zeitnah in der Sporthalle geplant.

Das Wetter scheint den Crossläuferinnen und -Läufern gewogen zu sein. Knackig kalt und Sonnenschein lautet die Prognose für Samstag.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.