Leichtathletik-Kreistag: Den Athleten im Rems-Murr-Kreis fehlen Kampfrichter

Die Teilnehmerzahlen bei Wettkämpfen gingen zurück, ein Ausrichter für die Kreismeisterschaften 2023 ist noch nicht gefunden: Vor welchen Herausforderungen der Leichtathletik-Sport im Rems-Murr-Kreis steht, ist beim Kreistag deutlich geworden.

Nach zwei coronabedingten digitalen Kreistagen fand der Leichtathletik-Kreistag 2023 im Vereinsheim der Spvgg Rommelshausen statt. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die schwierige Helfer- und Kampfrichtersituation im Kreis gelegt. Als Vertreter des Württembergischen Leichtathletik-Verbands (WLV) wohnte Johannes Lohrer, der Leiter des Fachausschusses Kinder und Jugend, dem Kreistag bei.

In Sachen Fortbildung ist der Kreis vorne dabei

Nach der Begrüßung der Anwesenden durch die Kreisvorsitzende Jasmin Hitzelberger überbrachte Johannes Lohrer, Leiter des WLV-Fachausschusses Kinder und Jugend, ein Grußwort von WLV-Präsident Dieter Schneider und des Vorstandes. Dabei bezeichnete er den Rems-Murr Kreis als wichtige Stütze des Verbandes und lobte die starke Präsenz der Kreisvereine bei WLV-Pokal, Landesmeisterschaften und in Kaderauswahlen. Besonders hervor hob er den Bereich Fortbildung, der Rems-Murr-Kreis sei hier federführend und bot einen aktiven Austausch zwischen Verband und Kreis hinsichtlich Unterstützung an.

Weniger Teilnehmer als in den Vorjahren

In ihrem Bericht über das vergangene Jahr wies die Kreisvorsitzende Jasmin Hitzelberger zu Beginn auf den erfreulichen Umstand hin, dass die vergangene Freiluftsaison erstmalig ohne Corona-Beschränkungen durchgeführt werden konnte. Als problematisch betrachtete sie die geringeren Teilnehmerzahlen bei Wettkämpfen im Vergleich zu früheren Jahren, von der sie die Kinder-Leichtathletik explizit ausnahm. Die Kampfrichter- und Helfersituation schilderte sie als teilweise sehr schlecht und wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es ohne Kampfrichter und Helfer keinen Wettkampfbetrieb im Kreis geben könne. Vor diesem Hintergrund forderte sie die anwesenden Vereinsvertreter dazu auf, mehr Eltern als Helferinnen und Helfer zu gewinnen und diese an die Kampfrichtertätigkeit heranzuführen.

Vereinsübergreifendes Trainingsangebot

Das im vergangenen Jahr ausgeweitete Angebot für die mittleren Altersklassen der U 14, bei dem es ein vereinsübergreifendes Trainingsangebot gegeben hat, wurde laut der Kreisvorsitzenden positiv aufgenommen und soll auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Insgesamt 80 Kinder bei der Bahneröffnung der U 14 in Urbach im vergangenen Jahr wertete Hitzelberger als positives Signal. Bei den Veranstaltungen stellte Jasmin Hitzelberger die baden-württembergischen Crossmeisterschaften und baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften in Weinstadt sowie die BW-Winterwurf in Waiblingen heraus. Insgesamt zog sie das Fazit, dass es im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen und dadurch weniger Kreisarbeit gegeben habe.

Offene Stellen: Mehrkampfwart und zweiter Jugendwart

Nach dem Kassenbericht des Jahres 2022 stand die Entlastung des Kreisvorstandes auf der Tagesordnung. Die Entlastung des Gesamtvorstands erfolgte einstimmig durch die Anwesenden. Bei den diesjährigen Wahlen wurden Frauenwartin Heidelore Ambratis, Schriftführer Gerhard Bischoff, KiLa/Lehrwartin Ingeborg Rieger, Mehrkampfwartin Dietlinde Kunzweiler und Kassenprüfer Ulrich Rohde in ihren Positionen bestätigt. Vakant blieben die Posten des Mehrkampfwarts und des zweiten Jugendwarts, für die sich keine Freiwilligen finden ließen.

Bei der Besprechung des Terminplans 2023 schilderte Wettkampfwartin Monika Gutzy von bisher eher überschaubaren Rückmeldungen der Kreisvereine. Insbesondere werden aktuell noch ausrichtende Vereine für Kreismeisterschaften gesucht. Dabei übernimmt der Kreis für die Vereine die Kosten der Zeitmessanlage. Außerdem wurde auf die Möglichkeit einer IAAF-Klassifizierung von Wettkämpfen und Listung auf World Athletics hingewiesen, die bei überregionalen Wettkämpfen infrage kommen dürfte und gegen Gebühr erworben werden kann.

Vergleiche mit den Kreisen Reutlingen und Zollern-Alb

Hinsichtlich Kreisvergleichskampf berichtete die Kreisvorsitzende von der Kontaktaufnahme mit den Partnerkreisen Reutlingen und Zollern-Alb. Laut Rückmeldung der Kreise soll es den Kreisvergleichskampf auch in diesem Jahr wieder geben, wobei die Terminfindung aktuell noch ausstehe. Ebenfalls wies sie auf die Bestandserhebung, der sogenannten A- und B-Meldung der Hauptvereine hin, die korrekt erfolgen müsse, so dass entsprechende Verbandszuschüsse an den Kreis fließen.