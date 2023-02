Leichtathletin Alina Kenzel: Nach Long Covid zurück im Training

Der Traum von Tokio ist geplatzt, nun hat Leichtathletin Alina Kenzel die Olympischen Spiele 2024 in Paris im Fokus. Ein herber Rückschlag ließ die 25-Jährige zweifeln. Corona und seine Folgen haben die Kugelstoßerin vom VfL Waiblingen über ein Jahr beschäftigt.

Im Trainingslager, bevor es nach Tokio gehen sollte, fing sich die Athletin das Virus ein. „Hart erwischt hat es mich da eigentlich nicht“, sagt Kenzel, auf einer Bank sitzend. Gerade hat sie eine Trainingseinheit im Kraftraum beendet. Wenige Stunden leichtes Training reichen ihr momentan, zu viel will sie ihrem Körper noch nicht zumuten. Denn nach Corona war vor den Langzeitfolgen. Grippesymptome hielten fast ein Jahr lang an. Taubheitsgefühl auf der linken Körperhälfte, Sehstörungen, Atemnot, Schwindel. Die Liste der Symptome ist lang, als Kenzel aufzählt.

Anfälle wurden zum Dauerzustand, das Training undenkbar

Mit dem Training aufhören? Für die Leistungssportlerin damals keine Frage. „Es wurde immer schlimmer, die Anfälle dauerten immer länger“, so Kenzel. Die Anfälle wurden so heftig, dass sie sich nach dem Training nicht mehr im Auto auf den Heimweg machen konnte. „Ich rannte von Arzt zu Arzt und keiner hatte eine Antwort.“ Die Ärzte fanden keine Ursache, verschrieben Schmerzmittel. „Sie schickten mich zum Psychologen, meinten, es müsse psychosomatisch sein.“

Folgen der Corona-Erkrankung: Ein Spaziergang wurde zur Herausforderung

Aus den Schüben wurde ein Dauerzustand, ein Spaziergang mit dem Hund zur Unmöglichkeit. „Ich war ratlos. Wie sollte ich da Leistung bringen?“ Ein halbes Jahr verbrachte die Sportlerin nur im Bett, probierte es immer wieder mit leichter Bewegung, geriet aus Verzweiflung selbst in Panik. Bis sie an einen Arzt im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm geriert. Der checkte die Waiblingerin auf Herz und Nieren - und fand heraus, dass die Symptome die Folgen ihrer Corona-Erkrankung waren. „Ich sah es auf den Bildern: Meine Lunge hatte schwarze Punkte, vernarbte Stellen.“ Kein Wunder, dass diese Lunge nicht genug Sauerstoff aufnahm, die Organe nicht mehr mit dem Nötigen versorgten.

Geduld, Glauben und Hoffen

Es folgten drei Sitzungen einer bronchialen Thermoplastie unter Vollnarkose. Ein Eingriff, der üblicherweise bei Asthmatikern angewandt wird, um die Atemwege zu entspannen. Nach jenen drei Eingriffen ging es Alina Kenzel wieder besser, doch musste sie sich im Dezember ein zweites Mal einer OP am Unterleib unterziehen. „Da wurde beim ersten Mal etwas nicht richtig gemacht. Da lag ich also an Weihnachten immer noch flach.“ Man wachse an solchen Schicksalsschlägen, sagt sie. Geduld, Glauben und Hoffen haben sie in diesem schwierigen Jahr begleitet, aufgebaut.

Ans Aufhören habe sie nie richtig gedacht. Zu groß sei die Ungewissheit um die gesundheitliche Zukunft gewesen. „Die Gesundheit ist alles“, sagt sie immer wieder. Gerade in Zeiten, in denen die Ärzte ihr ratlos gegenüberstanden, sie im Leeren stand, sie viel Zeit im Krankenhaus verbracht hat, seien ihr Zweifel und negative Gedanken gekommen. „Aber zu Hause war es dann anders.“ Das gewohnte Umfeld, die Familie, der Freund, aufmunternde Worte, ein offenes Ohr. Mittlerweile ist sie in einer Selbsthilfegruppe für Long-Covid-Patienten, tauscht sich aus, hört, wie es anderen mit den gleichen Problemen geht. Ratlosigkeit, Hilflosigkeit und immer wieder die Unterstellung, sich alles nur einzubilden.

Ähnliche Schicksale machen Mut

Heute gehe es ihr „deutlich besser, aber nicht gut“. Mit Spaziergängen, Yoga, Training mit dem eigenen Gewicht fing alles an. Heute trainiert sie leicht, fünfmal die Woche, aber noch nicht ganz so lange. Kenzel achtet auf ihren Körper, hört auf seine Signale. „Als Sportler hat man ein besonderes Empfinden zu seinem Körper, man spürt genau, was geht und was nicht.“

Mit David Wrobel im OSP

Andere Geschichten, andere Schicksale geben ihr Hoffnung, sagt sie. Mit am Olympiastützpunkt in Stuttgart trainiert einer, dem es ebenso geht. Diskuswerfer David Wrobel hat eine schwere Zeit hinter sich. Der Ellbogen machte dem Athleten vom VfB Stuttgart einen Strich durch die Rechnung, er dachte ans Aufhören, wollte alles hinwerfen. An diesem Tag steht der 32-Jährige wieder in der Halle, hat die erste Einheit unter freiem Himmel bereits hinter sich.

„Es gibt Ähnlichkeiten“, so Kenzel. Der Austausch gebe Mut. Mut und das Gefühl, mit seinen Sorgen nicht allein zu sein. Und die wichtigste Erkenntnis: „Die Gesundheit geht über alles.“