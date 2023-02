Mannheim (dpa/lsw) - Handball-Profi Lion Zacharias wird seine Leihe zu den Eulen Ludwigshafen nach der laufenden Saison beenden und dann fest zu den Rhein-Neckar Löwen zurückkehren. Das teilte der badische Bundesligist am Dienstag mit. Der 19-Jährige kommt für den Zweitligisten Ludwigshafen bisher auf 82 Tore in 18 Spielen. Mittels eines Zweitspielrechts wurde der Linksaußen diese Saison aber auch schon viermal in den Kader der Löwen berufen.