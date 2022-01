Leihgabe Hoogma verlässt Greuther Fürth nach halbem Jahr

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth und Defensivspieler Justin Hoogma gehen nach nur einem halben Jahr getrennte Wege. Der fränkische Fußball-Bundesligist und die TSG 1899 Hoffenheim haben sich auf ein vorzeitiges Ende der Leihe geeinigt. Der 23-jährige Niederländer wechselt direkt weiter in seine Heimat zum Erstligisten Heracles Almelo, für den er bereits früher auflief.

Hoogma, Sohn des früheren Hamburger Profis Nico-Jan Hoogma, war im Sommer von der TSG nach Fürth gekommen. Er absolvierte sogar die ersten drei Bundesligapartien und die Erstrundenpartie im DFB-Pokal.

«Justin ist dann leider lange ausgefallen, und wir können ihm jetzt für die restliche Leihzeit nicht mehr die Perspektive auf Einsatzzeiten bei uns bieten. Deshalb haben wir uns mit Hoffenheim und Justin auf diesen Weg geeinigt», erläuterte Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

Hoogma sagte: «Durch die Verletzung in der Hinrunde ist es für mich in Fürth leider nicht so gelaufen, wie wir uns alle das erhofft haben. Deshalb ist es so jetzt für alle Seiten die beste Lösung.»

