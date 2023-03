Letzte Heimspiele und ein Abschied beim Badmintonteam der SG Schorndorf

Der Badminton-Erstligist SG Schorndorf trägt am kommenden Samstag und Sonntag die letzten Heimspiele der Saison 2022/2023 aus. Am Samstag (15 Uhr) kommt der Tabellenvierte SC Union Lüdinghausen in die Karl-Wahl-Halle. Am Sonntag (12 Uhr) empfängt die SG den Sechsten Blau-Weiß Wittorf-Neumünster. Der Spielbeginn der Partie gegen Wittorf wurde von ursprünglich 11 auf 12 Uhr verlegt.

Lange Liste der Erfolge

Die beiden Spiele stehen im Zeichen des Abschieds der Schorndorfer Badminton-Legende Benjamin Wahl. Der 39-jährige Teamchef beendet seine aktive Badmintonkarriere. Ein kleiner Auszug aus Wahls Erfolgsliste: 16 baden-württembergische Meistertitel im Doppel und Mixed, Deutscher Hochschulmeister im Doppel und mehrfacher Südostdeutscher Meister. Und er feierte mit der Mannschaft die Aufstiege in die Zweite und Erste Bundesliga.

Zum Abschluss wären auch Erfolgserlebnisse in den Partien gegen Lüdinghausen und Wittorf-Neumünster willkommen – kein leichtes Unterfangen. Der Traditionsverein SC Union Lüdinghausen hat als Tabellenvierter beste Chancen, wieder die Final Four zu erreichen. Im Hinspiel setzte sich die Union mit 7:0 durch. Allerdings trat die SG da nicht in Bestbesetzung an.

Im Spiel gegen Wittorf-Neumünster, ebenfalls ein Final-Four-Kandidat, dürfen sich die Zuschauer auf gleich drei deutsche Meister im Team der Schleswig-Holsteiner freuen: Matthias Kicklitz wurde in Bielefeld Deutscher Meister im Einzel, Patrick Scheiel siegte im Mixed. Franziska Volkmann wurde gar zweifache Deutsche Meisterin: im Mixed und Frauendoppel. Schorndorf wird in beiden Partien in starker Besetzung und hochmotiviert antreten –mit Miranda Wilson, Elizabeth Tolman, Rory Easton, Alan Erben, David Kramer, Karan Rajarajan. Und Benjamin Wahl.