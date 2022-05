Lewandowski: Transfer ist beste Lösung für beide Seiten

Warschau (dpa) - Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat in der Frage eines möglichen Wechsels den Druck erhöht.

«Für heute steht fest: Meine Geschichte mit Bayern ist vorbei. Nach allem, was in den letzten Monaten geschehen ist, kann ich mir eine weitere gute Zusammenarbeit nicht vorstellen. Mir ist klar, dass der Transfer die beste Lösung für beide Seiten ist», sagte Lewandowski in Warschau. Der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft fügte hinzu: «Bayern ist ein seriöser Club. Ich hoffe, dass er mich nicht nur deshalb festhalten wird, weil er es kann.» Vorerst wolle er sich zu der ganzen Angelegenheit nicht mehr weiter äußern.

Lewandowski hatte nach dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga seinen Wechselwunsch deutlich gemacht. Seitdem wird der Nationalspieler mit dem FC Barcelona, der bereits ein Angebot gemacht haben soll, in Verbindung gebracht. Lewandowskis Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2023. Die Vorstandsriege um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic pocht auf die Einhaltung des Vertrags.