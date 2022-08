Lewandowski trifft erstmals für den FC Barcelona

San Sebastián (dpa) - Weltfußballer Robert Lewandowski ist beim FC Barcelona auch in der Torschützenliste der spanischen Primera División angekommen. Der am ersten Spieltag noch glücklose Ex-Bayern-Profi traf bei Real Sociedad San Sebastián mit dem linken Fuß bereits nach 44 Sekunden und dann in der 68. Minute zum zweiten Mal - jetzt mit dem rechten Fuß.

An seinem 34. Geburtstag bejubelte Lewandowski seinen ersten Treffer mit weit ausgestreckten Armen, dann feierte mit seinen Teamkollegen. Der polnische Rekordjäger war in diesem Sommer vom FC Bayern nach Barcelona gewechselt.

Das Spiel gewannen die Katalanen mit 4:1 (1:1). Nach dem schnellen Ausgleich durch den früheren Dortmunder Alexander Isak (6.) sorgte der einst ebenfalls beim BVB angestellte Ousmane Dembélé (66.) wieder für die Barça-Führung. Lewandowski und Ansu Fati (79.) erhöhten. In der Tabelle machte Barcelona mit nun vier Punkten einen Sprung auf Platz fünf.