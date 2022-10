Lilly Zednikova zurück vom Ironman Hawaii: Heiße Sohlen und Eis vom Weltmeister

Eine hartnäckige Entzündung der Nasennebenhöhlen, vier Platten auf der Radausfahrt und glühende Fußsohlen: Beim finalen Testlauf für den Ironman Hawaii vor Ort hat Lilly Zednikova mit dem einen oder anderen Problem fertig werden müssen. Der Ironman selbst habe seinem Namen alle Ehre gemacht, sagt die Triathletin aus Kernen-Rommelshausen. Er sei viel härter gewesen, als sie ihn sich vorgestellt habe. „Aber spätestens, wenn du über die Finish Line läufst und dir die Fans zujubeln, sind alle Schmerzen vergessen.“ Die 42-Jährige hat sich ihren großen Traum erfüllt. Eine überraschende Motivationsspritze während ihres elfeinhalbstündigen Abenteuers gab’s von einem Weltmeister und Olympiasieger.

Auch ein paar Tage nach ihrer Rückkehr aus Big Island ist Lilly Zednikova noch euphorisiert. Der Mythos des legendären Ironman und die Schönheit der Insel haben Eindruck hinterlassen. Nach der hawaiianischen Begrüßung „Aloha“ gerät die gebürtige Tschechin sofort ins Schwärmen. „Hawaii ist wunderschön, einfach fantastisch. Die vielen Klimazonen, die schwarzen Vulkane. Und auf der anderen Seite der Insel bist du plötzlich im Dschungel.“

Was sich nach einem entspannten Urlaub anhört, war allerdings nur Beiwerk. Zum Akklimatisieren waren die Triathletin des VfL Waiblingen und ihre tschechische Kollegin Marketa Tvrda zehn Tage vor dem Wettkampf nach Hawaii geflogen. Da blieb natürlich ein bisschen Zeit, die Insel zu erkunden. Und ausreichend Gelegenheit, die Wettkampfstrecken zu beschnuppern. Wobei: Mit dem Riechen war das so eine Sache.

Lilly Zednikova fing sich eine Nasennebenhöhlenentzündung ein. Befürchtungen, dass der Hawaii-Traum schon in der Vorbereitung platzen könnte, habe sie nicht gehabt. „Das war für mich kein Thema, ich wollte das gar nicht wahrnehmen“, sagt sie. „Es waren ja noch ein paar Tage Zeit bis zum Wettkampf, und glücklicherweise mussten wir ja nicht so viel trainieren.“

Nasenspülung mit Pazifik-Wasser

Ins Wasser ging sie dennoch. „Ich dachte, mit dem Salzwasser wird’s besser.“ Die überdimensionale Nasenspülung mit Pazifik-Wasser verfehlte jedoch ihre Wirkung. Es brauchte den Impuls von außen, um die verschnupfte und hüstelnde Triathletin in ihrem Tatendrang einzubremsen. Marketa Tvrda hat den gemeinsamen Trainer Lubos Bilek informiert, der den Trainingsstopp verordnete. „Ich musste dreimal am Tag inhalieren“, sagt Lilly Zednikova und lacht. „Bei der Hawaii-Hitze habe ich meinen Kopf über einen Topf halten müssen.“ Nasenspray und ein paar entzündungshemmende Tabletten brachten schließlich Linderung.

Um die Radstrecke kennenzulernen, stand eine vierstündige Radausfahrt auf dem Programm – und die mutierte zu einer äußerst nervigen Angelegenheit: Gleich vier Platten musste die Triathletin flicken. Auf Hawaii landen achtlos während der Autofahrt weggeworfene Flaschen häufig am Seitenstreifen der Autobahn. „Wenn die Strecke nicht gesperrt ist, musst du am Straßenrand fahren. Es ist viel Verkehr.“ Bei einer Panne hat sie eine Minischerbe, die sich offensichtlich im Reifen versteckt hatte, nicht gefunden. „Dann hatte ich gleich wieder einen Platten – und irgendwann kein Flickzeug mehr.“ Zu allem Übel sei irgendwann auch die Radgruppe weg gewesen. Zednikova stand alleine auf der Autobahn. „Ich war völlig fertig mit den Nerven.“ Zu Fuß wollte sie an die nächste Tankstelle oder in den nächsten Ort laufen. Keine besonders gute Idee. „Auf dem heißen Asphalt habe ich mir die Füße verbrannt. Vielleicht holt man sich damit die nötige Härte.“

Gedanken an die Daumendrücker in der Heimat

Die benötigte Lilly Zednikova zunächst, um ihre Nervosität zu bekämpfen. Vor dem Schwimmen habe sie ein wenig Angst gehabt. Im Pulk mit 250 Frauen zu starten, das sei nicht ihre Lieblingsbeschäftigung. Zumal es erwartungsgemäß ziemlich wellig war im Pazifik. Wider Erwarten lief’s blendend, nach 1:13 Stunden für die 3,86 Kilometer stieg Zednikova aus dem Wasser. „Das war für meine Verhältnisse sehr gut.“

Entsprechend motiviert wechselte sie zu ihrer Königsdisziplin, dem Radfahren. Auch hier flutschte es – aber nur auf den ersten 80 der 180 Kilometer. Kurz vor der Wende bäumte sich eine lange Steigung auf – und plötzlich ging nichts mehr. „Der Wind, die Hitze und der Berg haben mir die Energie gezogen, ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt“, sagt sie. „Und ich hatte immer noch im Kopf, dass ich danach den Marathon laufen muss. Ich dachte, das kann eigentlich nicht gutgehen.“ In dieser – auch mental – schwierigen Phase habe sie an die vielen Leute gedacht, die ihr zu Hause die Daumen drückten. „Ich musste es einfach irgendwie schaffen.“ Auf dem Weg zurück nach der Wendemarke habe sie beobachtet, wie ihr Schnitt zurückging. Nach fünfeinhalb Stunden auf dem Rad wollte sie eigentlich auf die Laufstrecke wechseln, 20 Minuten kamen obendrauf. „Das war noch okay.“

Groß war Zednikovas Respekt vor dem abschließenden Marathon. Sie hatte sich aufs Schlimmste vorbereitet. Auch darauf, dass sie eventuell „spazieren“ muss, falls das Laufen nicht mehr möglich ist. „Ich wusste aber, dass ich auf keinen Fall aufgeben werde.“

Auf der Ali’i Drive, zwölf Kilometer hin und zurück, feuerten die Zuschauer die Läuferinnen an. Alle zweieinhalb Kilometer war eine Verpflegungsstation aufgebaut. „Da arbeitest du dich von der einen zur nächsten und genießt die super Stimmung.“ Doch dann war’s vorbei mit dem Spaß. Lilly Zednikovas Trainer Lubos Bilek hatte seine Athletin davor gewarnt, dass der Marathon erst im Energy Lab richtig beginne – und er hatte recht.

„Du siehst diese unendlich lange Autobahn vor dir, die kein Ende nimmt“, sagt Zednikova. „Dazu der glühende Asphalt und die Sonne. Unvorstellbar, ich hatte nicht gedacht, dass es so hart werden wird.“ Aufgebaut hätten sie die vielen Helfer, die den Athletinnen mit Handtüchern die Köpfe gekühlt hätten. An den Verpflegungsstationen wechselte Zednikova kurz in den Geh-Modus und steckte sich Eiswürfel unters Trikot. Zu kämpfen freilich hatte sie trotzdem. Eine überraschende Begegnung sorgte für einen Motivationsschub. Als sie die Palani Road hochgelaufen sei, habe sie an einer Verpflegungsstation auf Deutsch „Scheiße“ gebrummelt. „Da war ich ohne Kräfte“, sagt sie. Plötzlich habe Jan Frodeno – im gelben Helfer-T-Shirt – hinter ihr gestanden. Der Olympiasieger und mehrfache Weltmeister war verletzungsbedingt nicht am Start, aber als Volonteer und Co-Kommentator fürs Fernsehen vor Ort. „Er hat auf der Startnummer meinen Namen gelesen und gesagt, komm Lilly, du schaffst das.“ Dann habe er ihr ein paar Eiswürfel ins Trikot geschüttet. „Das war ein cooler Moment“ - im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Schmerzen werden ausgeblendet

Nach elfeinhalb Stunden war Lilly Zednikova am Ziel ihrer Träume. „Wenn du über die Ziellinie läufst und die Fans jubeln dir zu, dann weißt du, dass sich der Aufwand gelohnt hat.“ Eine Zeitvorgabe habe sie sich bewusst nicht gemacht, sondern „einfach ankommen“ wollen. Mit einem Lächeln. „Klar bist du fertig, aber die Schmerzen blendest du aus bei den ganzen Emotionen.“

Es dauert eine Weile, bis sich der Körper von den enormen Strapazen des Wettkampfs erholt hat. Das spürt auch die frisch gekürte Ironwoman aus Rommelshausen. Selbst ein paar Tage nach der Rückkehr aus Hawaii fühlt sie sich „noch ein bisschen schlapp und müde – aber glücklich“. Zwei Wochen Pause hat der Trainer Lubos Bilek empfohlen – nein, befohlen. „Ich bin gespannt, wie lange ich es aushalte ohne Sport“, sagt die zweifache Mutter und lacht. Wahrscheinlich nicht sehr lange.

Als sie nach Hause gekommen sei, habe sie als Erstes ihr Rad ausgepackt und zusammenmontiert. „Unbewusst“, sagt sie und lacht. „Es sieht nicht danach auf, dass ich mit dem Gedanken spiele, mit Triathlon aufzuhören.“ Läuft etwa bereits die mentale Vorbereitung auf den zweiten Ironman Hawaii? „Ich habe Lubos gesagt, das war so unglaublich hart, auf Hawaii siehst du mich nicht mehr.“ So richtig überzeugend war die Aussage wohl nicht. „Er sagte, darüber reden wir in zwei Wochen noch einmal.“