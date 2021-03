Lob für Kuntz: «Keine schlechte Wahl» als Bundestrainer

Szekesfehervar (dpa) - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz wäre nach Ansicht seiner Spieler ein idealer Kandidat für den Job des Bundestrainers.

«Ich traue ihm alles zu. Ich habe selten einen Trainer gehabt, mit dem ich so gut klargekommen bin. Ich würde es ihm wünschen», sagte U21-Fußballer Niklas Dorsch von KAA Gent der Deutschen Presse-Agentur. Torhüter Finn Dahmen urteilte: «Ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Er wäre sicherlich keine schlechte Wahl.»

Vor dem zweiten EM-Spiel der deutschen U21 gegen die Niederlande am Samstag lobte Führungsspieler Dorsch die «perfekte Mischung» des Trainers Kuntz. «Ihm ist es sehr wichtig, einen engen Kontakt zu den Spielern zu haben, das spürt man», sagte der 23-Jährige. «Aber wenn es Richtung Spieltag geht, ist er trotzdem sehr fokussiert, sehr klar, stellt uns taktisch gut ein und motiviert uns perfekt.» Dahmen lobte Kuntz als «extrem kommunikativen Typen. Er ist menschlich super und hat zu allen Spielern einen guten Draht» sagte der 22-Jährige.

Nach der Rücktrittsankündigung von Bundestrainer Joachim Löw für den Sommer war auch Kuntz als möglicher Nachfolge-Kandidat gehandelt worden. Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte den 58-Jährigen für dessen Arbeit gelobt. Kuntz hatte die deutsche U21-Auswahl 2016 übernommen, 2017 zum EM-Titel und 2019 ins EM-Finale geführt. Der Coach selbst hatte angekündigt, sich erst nach dem Turnier mit möglichen Fragen zu seiner Zukunft beschäftigen zu wollen.

U21-Nationalspieler Dorsch erwartet im zweiten EM-Spiel gegen die Niederlande ein umkämpftes Duell. «Die Holländer können eklig sein, aber wir können das auch. Das gilt es an den Tag zu legen, dass wir uns wehren, dass wir dagegen halten, dass wir die ersten Zweikämpfe gewinnen», sagte der 23-Jährige. «Wenn wir das schaffen, dann bin ich mir sicher, wird es für die Holländer richtig schwer.»

Die Niederlande waren als Favorit in die Gruppe gegangen, stehen nach einem 1:1 zum Auftakt gegen Rumänien aber schon unter Druck. Die DFB-Auswahl dagegen kann nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Ungarn mit einem weiteren Sieg schon den Viertelfinal-Einzug perfekt machen. «Das ist für uns natürlich auch eine Riesen-Chance», sagte Dorsch.

Torhüter Finn Dahmen erwartet ein «ausgeglichenes» Spiel. «Da wird auf jeden Fall viel Feuer drin sein. Das sind so Spiele, da freut man sich als Fußballer drauf», prophezeite er. «Wir wissen, was auf uns zukommt, da wird keiner überrascht sein. Wir haben auch viel Qualität und ich glaube schon, dass wir in der Lage sind, dagegen zu halten.»

© dpa-infocom, dpa:210325-99-973756/3