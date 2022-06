Ludwigsburger Basketballer holen Center Edigin aus Hamburg

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat Eddy Edigin und damit den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 26 Jahre alte Center kommt vom Ligakonkurrenten Hamburg Towers und erhält bei den Riesen einen Einjahresvertrag. Der in Regensburg aufgewachsene Edigin habe in Hamburg «eine gute erste Saison» in der BBL gespielt. «Mit seiner Physis und Stärke kann er defensiv um den Korb den Ton angeben und wird uns in der Offensive über das gesamte Feld Energie bringen», sagte der neue Ludwigsburger Trainer Josh King über den 2,03 Meter großen Neuzugang.