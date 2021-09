Ludwigsburgs Basketballer holen Amerikaner Childs

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die MHP Riesen Ludwigsburg haben auf den Abgang von Scottie James Junior reagiert und zwei Wochen vor dem Saisonstart den Amerikaner Yoelie Childs verpflichtet. Das gab der Basketball-Bundesligist am Samstag bekannt. Der 23 Jahre alte Center spielte zuletzt für die Los Angeles Lakers in der NBA-Summerleague und erhält einen Einjahres-Vertrag. Die Ludwigsburger starten am 25. September mit einem Heimspiel gegen Hamburg in die neue Runde.

