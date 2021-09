Ludwigsburgs Basketballer monatelang ohne verletzten Woodard

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die MHP Riesen Ludwigsburg müssen monatelang ohne den US-Amerikaner James Woodard auskommen. Der Guard hat sich im Training eine Muskelverletzung am linken Arm zugezogen, wie der Basketball-Bundesligist am Montag mitteilte. Nach einer Operation am verletzten Bizeps falle der 27-Jährige vermutlich bis Jahresende aus. «Diese Verletzung ist wirklich eine Schande - aber solche Dinge passieren eben im Sport», sagte Trainer John Patrick.

