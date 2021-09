Ludwigsburgs Radebaugh vor Auftakt: «Wollen einen Titel»

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Basketball-Profi Jonah Radebaugh strebt mit den MHP Riesen Ludwigsburg diese Saison einen Titel an. «Wir möchten auf der starken letzten Saison aufbauen und haben die Spieler, die das erneut tun können. Wir möchten so gut wie möglich in der Tabelle abschneiden und eine Trophäe holen», sagte der 24-jährige Amerikaner der «Ludwigsburger Kreiszeitung» (Freitag). «Ob das der BBL-Pokal, die Liga oder die Champions League ist - wir wollen dieses Jahr einen Titel.» Die Riesen, Vizemeister von 2020, starten am Samstag mit einem Heimspiel gegen Hamburg in die neue Bundesliga-Spielzeit.

Trainer John Patrick gibt sich etwas zurückhaltender als Radebaugh. «Wir müssen in den Playoffs unser bestes Basketball spielen. Das erwarte ich. Dann können wir es schaffen, wieder um den Titel mitzuspielen», sagte der 53-Jährige der «Bild»-Zeitung. Vergangene Saison sei sein Team nach der Hauptrunden-Meisterschaft «platt» gewesen. «Einige Spieler knabbern heute noch an der Überbelastung», sagte Patrick. «Der enge, überhastete Playoff-Plan mit 15 Spielen in 21 Tagen, das war tödlich für uns.»

© dpa-infocom, dpa:210924-99-340538/2