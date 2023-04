Müller kehrt in Bayern-Startelf zurück, Musiala auf Bank

München (dpa) - Der FC Bayern München bestreitet das Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim wieder mit Thomas Müller in der Startelf. Der beim 0:3 gegen Manchester City in der Champions League erst spät eingewechselte Kapitän ist am Samstag ebenso neu in der Startformation des deutschen Fußball-Meisters wie João Cancelo. Dafür lässt Trainer Thomas Tuchel Außenverteidiger Alphonso Davies und Offensivspieler Jamal Musiala beim Tabellenführer draußen.

Den Verzicht auf Musiala in der Startelf begründete Tuchel mit der Muskelverletzung, die den 20-Jährigen vor knapp einem Monat gebremst hatte. «Er hat die Werte, die wir testen, noch ziemlich hoch. Er ist noch nicht eintausend Prozent regeneriert. Ich will ihn am Ende auf dem Feld haben und 90 Minuten wären noch zu viel», sagte der Coach bei Sky.

Die gewählte Aufstellung sei dabei kein Experiment für das Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse. «Was soll ich gegen Hoffenheim testen, was am Mittwoch gegen Man City passieren soll? Das funktioniert nicht», betonte Tuchel. «Es passiert viel zu viel im Fußball. Heute ist heute. Heute zu testen für Mittwoch, hat für mich noch nie funktioniert.»

Bei Gegner Hoffenheim ersetzt Ozan Kabak den verletzten Abwehrspieler Kevin Vogt. Der 31-Jährige fehlt wegen einer Knieverletzung. Der frühere Münchner Sebastian Rudy sitzt zunächst auf der Ersatzbank.