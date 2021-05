Marterer in Paris in der ersten Runde ausgeschieden

Paris (dpa) - Tennisprofi Maximilian Marterer ist bei den French Open in der ersten Runde ausgeschieden. Der 25 Jahre alte Qualifikant aus Nürnberg verlor in Paris gegen den Serben Filip Krajinovic mit 4:6, 1:6, 6:7 (3:7).

Marterer ist nach Yannick Hanfmann und Oscar Otte bereits der dritte Deutsche, der in der Herren-Konkurrenz sein Auftaktmatch verloren hat. Nur Alexander Zverev schaffte durch einen Fünfsatz-Sieg gegen Otte am Vortag den Sprung in die zweite Runde. Bei den Damen schied bislang Angelique Kerber aus. Insgesamt sind acht deutsche Herren und drei deutsche Damen im Stade Roland Garros im Hauptfeld dabei.

