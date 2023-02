Matarazzo bei Hoffenheim-Debüt mit Doppel-Sechs

Sinsheim (dpa) - Pellegrino Matarazzo bestreitet sein Trainerdebüt bei der TSG 1899 Hoffenheim mit einer eher defensiven Aufstellung. Der 45-Jährige setzt am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen auf eine Doppel-Sechs mit Dennis Geiger und Neuzugang Thomas Delaney. Im Angriff spielen Andrej Kramaric, Christoph Baumgartner und Ihlas Bebou.

Fünf Tage nach dem Aus seines Vorgängers André Breitenreiter soll Matarazzo, der bis zum Oktober noch Chefcoach beim VfB Stuttgart war, die Serie von neun sieglosen Liga-Spielen beim abstiegsbedrohten Tabellen-14. beenden. Er muss unter anderem auf den angeschlagenen Abwehrchef Kevin Vogt verzichten, für ihn spielt wieder John Brooks.

Bei den Gästen bestreitet der Ex-Hoffenheimer Kerem Demirbay sein 100. Bundesliga-Spiel für Leverkusen. Trainer Xabi Alonso muss weiter auf Torjäger Patrik Schick verzichten, im Vorjahr mit 24 Treffern zweitbester Schütze in der Bundesliga. Alonso nimmt im Vergleich zum 0:1 in Augsburg vier Wechsel vor: Neben Demirbay stehen Florian Wirtz, Jonathan Tah an seinem 27. Geburtstag und Daley Sinkgraven in der Startelf.