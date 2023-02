Matilda Ehlert vom VfL Waiblingen: Ein Top-Talent mit Bodenhaftung

In Großbottwar hat der Handball eine große Tradition, zwei der größten Talente in Deutschland spielen mittlerweile in der ersten Bundesliga: Fynn Nicolaus (19) seit 2020 beim TVB Stuttgart, Matilda Ehlert (18) seit dieser Saison beim VfL Waiblingen. Es gibt einige Parallelen in ihrer noch jungen Karriere. Sie sind fokussiert und lernwillig – und sie haben trotz aller Lobeshymnen, die auf sie angestimmt werden, die Bodenhaftung nicht verloren. „Ich frage mich immer noch, warum ich es so weit geschafft habe“, sagt Matilda „Mati“ Ehlert.

Thomas Zeitz, Trainer der Waiblinger Erstliga-Handballerinnen, ist normalerweise keiner, der einzelne Spielerinnen in den Himmel lobt. Bei der Jüngsten in seinem Kader indes gerät er geradezu ins Schwärmen. Nicht nur, was die handballerischen Fähigkeiten der Spielmacherin angeht. „Mati ist eine reflektierte junge Frau, die sich sehr gut selbst einschätzen kann“, sagt er. „Sie denkt nicht, dass sie etwas Besonderes ist, das ist vielleicht ihre größte Eigenschaft.“ Deswegen arbeite er „unheimlich gerne“ mit ihr zusammen.

Ehlert hat "nicht alltägliche" Fähigkeiten

Handballerisch habe sie „nicht alltägliche“ Fähigkeiten: ein sehr gutes Spielverständnis, einen guten Wurf, kooperiere gut mit dem Kreis und den anderen Rückraumspielerinnen. Sie erkenne viele Situationen, finde gute Lösungen, sei stark im Eins-gegen-eins und kein Angsthase. Trotz ihrer Top-Größe von 1,80 Metern sei sie nicht unbeweglich. „Mati hat außergewöhnliche Voraussetzungen und ein paar Prozent mehr Handballintelligenz in die Wiege gelegt bekommen.“

Und die Gene der Eltern. Vater Ralf spielte beim TV Großbottwar, Mutter Michaela – unter ihrem Mädchennamen Schurr – hochklassig beim VfL Waiblingen. Als Linkshänderin auf Rechtsaußen. Komplett übergegangen ist das Erbgut also nicht: Mati ist Rechtshänderin – und hätte in jungen Jahren dem Handball beinahe abgeschworen. Bis zur C-Jugend spielte sie parallel auch Fußball in der gemischten Mannschaft des VfR Großbottwar.

Letztlich machte der Handball das Rennen. „Vielleicht, weil er in der Familie im Mittelpunkt stand“, sagt Mati Ehlert. „Außerdem war ich im Fußball das einzige Mädchen“, sagt sie und lacht. „Und im Freien zu spielen, das war auch nicht immer so toll.“ Gekickt und Handball gespielt hat Mati Ehlert im Garten häufig auch mit Fynn Nicolaus, die Väter sind seit der Grundschule eng befreundet.

Erfolg weckt den Ehrgeiz

Leistungsmäßig ging’s rasch voran bei Mati Ehlert – über die üblichen Auswahlteams auf Bezirks- und Landesebene bis in die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes. „Mir war eigentlich nie so richtig bewusst, dass ich etwas besser war als die anderen. Es ist einfach so gekommen, das ist auch heute noch so.“ Sie habe immer nur das gemacht, was ihr Spaß gemacht habe. „Wenn man den Erfolg sieht, motiviert das und weckt den Ehrgeiz.“

Mit dem Wechsel von der HABO Bottwar in die B-Jugend der SG BBM Bietigheim stieg der Aufwand. Viermal die Woche kam das Eltern-Taxi zum Einsatz. Im Sommer 2019 durfte sie zum ersten Mal mit den Erstligafrauen der SG mittrainieren – unter dem Trainer Markus Gaugisch, den Mati Ehlert ebenso schätzt wie ihren aktuellen Coach Thomas Zeitz. „Wenn ich mich bei den Trainern wohlfühle, dann passt auch alles andere. Das ist ganz wichtig für mich.“ Sehr viel gelernt habe sie auch beim damaligen Trainer der Bietigheimer A-Jugend, Brian Ankersen.

Ihr Erstliga-Debüt feierte Mati Ehlert Ende 2020 gegen Buchholz-Rosengarten. Schon die Anreise nach Hamburg sei unheimlich aufregend gewesen. „Ich bin zum ersten Mal im meinen Leben geflogen.“ Nicht umsonst: Für drei Minuten schickte Markus Gaugisch die damals knapp 17-Jährige aufs Spielfeld – und nicht nur das: „Ich musste einen Siebenmeter werfen und war wahnsinnig aufgeregt. Zum Glück habe ich getroffen, das war schon cool.“

Ehlerts Haupttätigkeitsfeld sollte aber zunächst die zweite Mannschaft und damit die dritte Liga bleiben. Doch die SG BBM Bietigheim löste das Team überraschend auf. „Das war schon ein Schock.“ Markus Gaugisch habe sich sehr früh um eine Lösung gekümmert, im Gespräch sei ein Zweitspielrecht gewesen. Irgendwann kam auch der VfL Waiblingen ins Spiel.

Überraschend in die erste Liga

Markus Gaugisch und der Waiblinger Coach Thomas Zeitz hatten einen klugen Plan geschmiedet: Magdalena Probst und Matilda Ehlert, zwei Juwelen der SG, sollten in der Saison 2022/2023 beim VfL in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln. Im mit Nationalspielerinnen gespickten Erstligateam der SG wären die beiden vermutlich kaum zum Einsatz gekommen. Es wäre ein Deal gewesen, von dem beide Vereine profitiert hätten. Nachdem sich beide Parteien geeinigt hatten, schaffte der VfL überraschend den Aufstieg. Damit war das Zweitspielrecht vom Tisch, und Probst und Ehlert spielen doch in der ersten Liga.

Aktuell sieht’s so aus, als sei diese für die Waiblingerinnen eine Nummer zu groß. Mit zwei Punkten aus 13 Spielen liegen sie, mit fünf Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz, am Tabellenende. „Wir müssen schon realistisch sein“, sagt Mati Ehlert. „Es wird sehr, sehr schwer.“ Vielleicht habe sich das Team zu Beginn der Saison zu sehr unter Druck gesetzt, „weil wir unbedingt in der Liga bleiben wollten“.

Nun sei der Kopf freier. Jedes Spiel in der ersten Liga bringe das Team und jede einzelne Spielerin weiter. Sie selbst habe die Stärke der ersten Liga auch ein wenig unterschätzt. „Die Entscheidungszeit ist viel kürzer, auch wenn ich mich so langsam daran gewöhne, es wird immer besser.“ Einen Abstieg in die zweite Liga sei kein Weltuntergang. Wenn es eine Spur einfacher werde, sei dies für eine junge Spielerin sicherlich kein Nachteil. „Und man kann sich vielleicht mehr Selbstvertrauen holen.“

Besonderes Spiel für Ehlert am Samstag

In der nächsten Saison wird die 18-Jährige auf jeden Fall noch das Waiblinger Trikot tragen, weiter in die Zukunft blickt sie noch nicht. Zumal sie sich auch noch auf ein anderes Ziel konzentrieren muss: das Abitur im Frühjahr 2024 am Stuttgarter Schickhardt-Gymnasium, auf das sie vor zwei Jahren gewechselt ist. Parallel dazu gilt's für Mati Ehlert, an den handballerischen Defiziten zu arbeiten. „Es gibt eigentlich nichts, was Mati überhaupt nicht kann“, sagt ihr Trainer Thomas Zeitz. Sie könne auch Abwehr spielen. Körperlich müsse sie noch zulegen, ein bisschen stabiler werden. Aber das sei normal in jungen Jahren. „Ich bin überzeugt davon, dass sie das locker hinkriegt.“

An diesem Samstag (18 Uhr) steht für Mati Ehlert in der Rundsporthalle ein besonderes Spiel an gegen ihren Ex-Club, den Meister und Champions-League-Teilnehmer. Da kann sie zeigen, was sie drauf hat. Im Hinspiel musste sie verletzt zuschauen. „Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass ich gegen Bietigheim spielen darf?“