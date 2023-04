Maya Weishar aus Leutenbach ist ihrem Squash-Traum ein Stück näher

Sie gewinnt Turnier um Turnier, kassiert Titel am laufenden Band: Maya Weishar hatte nicht nur ein gutes Jahr 2022, sie startete auch bestens in ihr sportliches Jahr 2023. Erst kürzlich kam wieder einer oben drauf: Die 16-Jährige gewann die German Junior Open in der U-17-Konkurrenz.

„Ich hatte vorher überlegt, ob ich in der U 17 oder U 19 starten soll“, sagt sie. Sie wollte sich messen in ihrer Altersklasse, mit Gleichaltrigen, wollte an die Spitze. Gegen ihre Konkurrentin Alexandra Ghiorghisor aus Rumänien fand die Leutenbacherin mit einem klaren Dreisatz-Auftaktsieg gut ins Turnier. Schon im Viertelfinale machte es ihr die Ukrainerin Sofiia Zrazhevska schwerer: Weishar musste mit dem 1:2-Satzrückstand klarkommen. Sie glich aus und gewann das Spiel in fünf Sätzen. „Das war für mich eigentlich schon das Finalspiel“, so Weishar. In der vergangenen Zeit hat sie dazugelernt, was es bedeutet, einen Rückstand aufzuholen – eine frühere Schwäche: „Ich habe das Spiel im Kopf entschieden. Nur so konnte ich es gewinnen, wenn es squashmäßig nicht läuft.“ Gegen die an Position zwei gesetzte Ukrainerin Milena Velychko bestimmte Weishar das Spielgeschehen und diktierte das Tempo beim Dreisatzsieg. „Ich bin froh über meinen Sieg und auch darüber, dass ich es durchziehen konnte.“

Weltmeisterschaft in Kairo hinterlässt Eindruck

Für eine Zeit die Nummer eins der europäischen Jugendrangliste gewesen zu sein, bedeutete der Leutenbacherin viel: „Es war ein schönes Gefühl.“ Man brauche solche Erfolge, um zu wissen, dass sich jeglicher Aufwand lohnt. Trotzdem sind ihr Siege wie der in Hamburg bei den German Junior Open mehr wert. Doch Maya Weishar war nicht nur die Nummer eins Europas in ihrer Altersklasse, sie hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Eindruck hinterließ vor allem die Weltmeisterschaft in Kairo, in der Hauptstadt eines Landes, in dem Squash einen ganz anderen Stellenwert hat. Dort war sie als Teil der Frauen-Nationalmannschaft mit Abstand die Jüngste. „Es war mir eine Ehre, dort spielen zu dürfen.“ In Kairo kam Weishar auch in den Genuss, den der Profisport mit sich bringen kann: Sieben Tage lang stand der Sport im Vordergrund, drei Tage waren Pause. „Wir waren an unseren freien Tagen als Touristen unterwegs, haben uns die Pyramiden angeschaut.“

Stipendium angeboten

Zudem war das Nachwuchstalent bei den Europameisterschaften der Altersklassen U 17 und U 19 sowie bei den Frauen dabei. Mit ihrer Mannschaft, dem SC Monopol Frankfurt, holte sie sich die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Frauen und gewann im letzten Jahr mit den Saarland Open ihr erstes Weltranglistenturnier.

Was kann das alles noch toppen? Maya Weishar hat ein großes Ziel vor Augen. Und das ist, ihren Sport als Beruf ausüben zu können. Da ist sie auf dem besten Weg. In diesem Jahr stehen mehrere Europameisterschaften und Weltmeisterschaften in unterschiedlichen Altersklassen an. Und noch etwas könnte ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zum Squashprofi werden: Denn bei der 16-Jährigen, die nächstes Jahr das Abitur machen wird, haben schon amerikanische Universitäten angeklopft, ihr ein Stipendium angeboten. „Ich kann mir das schon vorstellen.“ Eine endgültige Entscheidung habe sie noch nicht getroffen.