Mbappé und Neymar Optionen für Paris-Spiele in dieser Woche

Paris (dpa) - Der französische Star-Fußballer Kylian Mbappé steht nach dem verlorenen WM-Finale einem Medienbericht zufolge vor einem schnellen Comeback auf dem Platz.

Wie die Fachzeitung «L'Équipe» berichtet, könnte der 24-Jährige für seinen Club Paris Saint-Germain schon in dieser Woche für die ersten Pflichtspiele nach der WM-Pause auflaufen. PSG spielt am Mittwoch gegen den RC Strasbourg und am Sonntag beim RC Lens. Der argentinische Weltmeister Lionel Messi ist hingegen noch nicht nach Paris zurückgekehrt.

PSG-Trainer Christophe Galtier wird heute während einer Pressekonferenz seine Planungen erläutern. Neben Mbappé war auch Brasiliens Ausnahmespieler Neymar, der mit der Seleção im Viertelfinale ausgeschieden war, bereits wieder ins Training eingestiegen. Paris spielt im Achtelfinale der Champions League ab Mitte Februar gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern.

Mbappé hatte im Finale gegen Argentinien am 18. Dezember drei Tore erzielt und auch im Elfmeterschießen getroffen, das Frankreich aber mit 2:4 verlor. Bei den Feierlichkeiten hatten einzelne argentinische Spieler den Ausnahmekönner verhöhnt. Messi war im vergangenen Jahr nach Paris gewechselt und bildet seitdem mit Mbappé und Neymar eine Weltklasse-Offensive.